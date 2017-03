Sánchez Flores: "Llevamos 4 puntos de 6 pero encontramos defectos"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha manifestado este viernes que llevan 4 de 6 puntos en las dos últimas jornadas, con la victoria ante Osasuna (3-0) y empate contra el Celta de Vigo (2-2), y que la dinámica es buena aunque sigue encontrando "defectos" en el juego de su equipo que deberá pulir para superar este sábado al Villarreal, otro rival directo en la lucha por Europa.

"Llevamos 4 puntos de 6, pero encontramos defectos. Nos importa más lo que ocurre en el campo más que los resultados. Los jugadores están con moral porque se han rehecho. Han reaccionado muy bien y estamos otra vez en el camino", manifestó en rueda de prensa.

Así, cree que el equipo está bien pero no perfecto. "Luchar contra el conformismo me parece fantástico, pero tampoco se puede interpretar que el equipo vaya siempre en función de los resultados. Cuando un equipo gana dos partidos seguidos o los pierde, no todo está bien o todo mal. Los análisis van algo más allá del resultado", relativizó.

"En una semana de 9 puntos llevamos de momento 4, con el ánimo alto y con ganas de enfrentarnos a un buen rival, pero no se parecen Celta y Villarreal, sí en cuanto a nivel y a poder competir en 'Champions'. El Villarreal se muestra ordenado en el juego, mientras que al Celta juega largo", argumentó sobre el estilo del rival.

Al respecto, el madrileño se mostró prudente sobre ir a Europa, pues están a 6 puntos del Villarreal, el próximo rival. "Sabes lo que pienso del salto, de la consolidación, de Europa... Yo dejo que la gente sueñe y soñar en grande es mejor que soñar en pequeñito, pero seamos cautos. Estamos hablando ya de Europa como una obligación y nosotros tenemos la obligación de consolidar el equipo. Desde la pasión y la seguridad uno construye cosas más sólidas", argumentó.

En cuanto al empate contra el Celta, que jugó con uno menos desde la expulsión de Fontàs en el minuto 43, Sánchez Flores aseguró que hicieron "hasta donde da la capacidad". "Que controláramos sus contras no quiere decir que jugáramos a eso. Intentamos controlar el partido y creo que se consiguió. Hicimos que se notara que el Celta estaba con 10, porque apenas nos inquietó, pero no materializamos las ocasiones", lamentó.

Por otro lado, aseguró que quieren volver a ser más sólidos atrás pero sin dejar de ser efectivos en ataque como lo están siendo últimamente. "A finales de 2016 estábamos muy sólidos, muy fuertes y el equipo encajaba poco. Ahora el equipo camina hacia otro nivel de exigencia ofensiva, ahora marcamos más. Todo tiene su parte mejor y peor, pero trabajamos para acercanos más a aquel equipo a nivel defensivo. Creo que podemos ser más fuertes", afirmó.

"Caicedo ha dado un paso al frente. Está muy implicado, ayudando en defensa, ha mejorado la mentalidad y su físico ha ido mejorando. Es un jugador más importante ahora que en la primera vuelta", sentenció el preparador 'perico' sobre el delantero ecuatoriano.