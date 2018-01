Sánchez Flores: "Estamos a tiempo de todo y la Copa es una ilusión"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha comentado este miércoles que están "a tiempo" de lograr los objetivos en LaLiga Santander, pese a su 15ª posición y estar a 5 puntos del descenso, y ha añadido que la Copa del Rey es un reto que afrontan con ilusión empezando por un cruce de octavos de final contra el Levante "duro y difícil".

"En LaLiga estamos a tiempo de todo y la Copa es una ilusión que tenemos todo el espanyolismo, estamos en la obligación de hacerlo lo mejor posible. Estamos ya en un grupo de elegidos. Pero no estoy de acuerdo con que no estemos a tiempo de hacer una Liga bonita, quedan muchos puntos", aseguró en rueda de prensa.

No obstante ahora está centrado en una eliminatoria "larga, dura, difícil y comprometida" frente al Levante, con la ida en el RCDE Stadium. "El Levante es un equipo que compite bien, no tengo la sensación de que se vaya a resolver en el primer envite, es un equipo duro que habrá que respetar y siempre pensando que son 180 minutos", manifestó.

De ahí que, más allá de pensar en qué sería o no un buen resultado, quiera ir a Valencia con un triunfo en este partido de ida. "El planteamiento de dejar porterías a cero está bien pero el planteamiento es ganar. Ir por delante en la eliminatoria sería infinitamente mejor", señaló.

Quique, de nuevo, aseguró estar comprometido con este proyecto y con ganas de que tire hacia adelante. "Cuando he estado más preocupado es por el compromiso, porque me importa el Espanyol y conseguir el resultado, el futuro y que el equipo se proteja para conseguir los objetivos. Estamos a tiempo de todo, me guío por cómo respira el vestuario y está más optimista, mejor", celebró.