Sánchez Flores: "No vamos a renunciar a nada"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado que no renunciarán "a nada" y que van a intentar remontar el 1-2 adverso de la ida ante el Levante en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, un duelo en el que cree que tendrán sus opciones si muestran su mejor cara.

No obstante, el juego del equipo no fue el mejor en La Rosaleda. "Me gusta más cuando el equipo juega como el día del Levante aunque pierda, o como contra Atlético de Madrid o Valencia. No puedo encontrar una explicación racional a por qué los jugadores dan un paso atrás o pierden la pelota y cometen errores. Pasa a muchos equipos y al Espanyol también", apreció.