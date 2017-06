Sandro Ramírez: "Tengo varios clubes interesados, pero ahora mismo solo me importa la selección"

El delantero del Málaga CF Sandro Ramírez aseguró que no piensa en las diferentes informaciones que han salido recientemente con respecto a su futuro, ya que "lo único que importa ahora mismo es la selección", aunque es consciente de que tiene "varios clubes" siguiéndole la pista para hacerse con sus servicios en este mercado de verano, tras su participación en la Eurocopa Sub-21 de Polonia.

"No sé qué será de mi futuro, sinceramente, lo único que me importa es recuperarme, prepararme bien para entrenar con el grupo cuanto antes y aportar mi granito de arena para traernos la Eurocopa para España. Tengo varios, pero estoy aquí para seguir mejorando con grandísimos jugadores y es lo único que me importa ahora mismo", afirmó Sandro en declaraciones a Europa Press tras el entrenamiento de la Sub-21 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Sabía el rol que tenía dentro del club y que la única oportunidad de tener minutos y crecer como futbolista y madurar, era jugar, buscarme un sitio en el que me pudiera pelear un puesto. Salió Málaga y no lo dudé. Estoy muy contento de cómo ha salido todo, porque las expectativas que tenía uno al principio se han cumplido", explicó.

"Con Juande no teníamos ese buen fútbol que tuvimos con Míchel, pero sacábamos partidos adelante. Romero lo intentó, teníamos esa mala suerte de cuando coger esa racha negativa no le ganas a nadie. Pero Míchel ha dado con la tecla con el equipo, no has mentalizado a todos de que descender era imposible, inviable para él. Ha puesto a cada uno en su sitio y se ha visto reflejado en el campo que éramos otro equipo diferente", resaltó.