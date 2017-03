Sarri: "Quizás podamos tocarle un poco los huevos al Real Madrid"

El entrenador del Nápoles, Maurizio Sarri, espera que puedan "tocarle los huevos al Real Madrid", ante el que intentarán remontar el 3-1 de la ida y clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque insistió en que la "presión" es para su rival, al que no debería intimidarle el ambiente que habrá este martes en San Paolo.

"El Real Madrid cuenta con grandísimos jugadores y creo que están habituados a grandes partidos y a condiciones ambientales difíciles, así que no creo que San Paolo les influya, creo que el ambiente nos debe servir positivamente a nosotros. Si nos ayuda a jugar mejor, puede que haga que ellos vean en nuestros ojos la determinación para ganar el partido", expresó Sarri este lunes en rueda de prensa.

De todos modos, lo que tiene claro el napolitano es que "toda Europa verá" que la afición de San Paolo "es la campeona del mundo" y que presentará a los madridistas "un ambiente difícil". "Quizás podamos tocarle un poco los huevos al Real Madrid", afirmó.

El entrenador italiano también dejó claro que "toda la presión está de parte" de los de Zinédine Zidane que son "los campeones del mundo, de Europa y los más ricos". "Son los favoritos y será muy difícil para nosotros porque llevan 46 partidos consecutivos marcando", advirtió.

Sarri recordó "la calidad técnica" que posee su rival, al que también ve con "una condición física impresionante", sobre todo en el juego aéreo, y subrayó que "el aspecto más importante será fase la defensiva" de los suyos, a los que pidió "concentración, sacrificio y conceder lo menos posible".

"Tendremos que conseguir contenerles lo máximo posible porque en ataque creo que podremos tener nuestras oportunidades. En este tipo de partidos no hay que pensar las posibilidades que uno tiene, aunque tengas sólo el 3 por ciento debes jugártelas todas", añadió.

El preparador del Nápoles reconoció que la "calidad técnica" del Real Madrid y que "en ciertos momentos" los delanteros del conjunto italiano no hicieran bien la "presión" provocó que sufrieran en el centro del campo y descartó que pueda usar marcajes individuales. "La única solución es el colectivo. Tenemos que ser fieros para tener el balón lo máximo posible y que ellos no, pero es inútil pensar en los marcajes al hombre, no hay táctica defensiva que frene el talento", confesó.

"TENDREMOS QUE TOMAR RIESGOS"

Del mismo modo, remarcó que no cambiará su forma de jugar, saliendo desde atrás con el balón jugado pese a la cantidad de balones perdidos ante la Roma. "Forma parte de nuestro modo de jugar y tampoco creo que perdiésemos tantos balones. Mañana tenemos que tomar riesgos", advirtió.

Sarri confirmó que, aunque deben esperar a los dos entrenamientos que tienen por delante, el belga Dries Mertens está "bien", mientras que no garantizó la presencia en el once del croata Rog, aunque actualmente es uno de los jugadores de su plantilla que tiene "en alta consideración". Además, aprovechó la ocasión para, sin querer crear "polémica", lamentar que no se haya tenido en Italia "suficiente consideración" con su equipo y la Juventus para "ayudarles" con un calendario más cómodo después de que ambos tuvieran que jugar la semana pasada en la Coppa.

"Estamos todos unidos en el objetivo común que es hacerlo bien. Hablamos media hora de cine y espero que me dé alguna película. De fútbol sólo hablamos de 30 segundos en modo general, de situaciones posibles", sentenció con ironía Sarri sobre su charla con el presidente Aurelio de Laurentiis, con el que podría estar viviendo un momento de desencuentro desde la derrota en el Santiago Bernabéu.