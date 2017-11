Saúl: "Que Julen confíe en mí viene del trabajo que hago en mi equipo"

El internacional español Saúl Ñíguez ha asegurado que el hecho de que el seleccionador Julen Lopetegui confíe en él es una consecuencia del "trabajo" que desarrolla en el Atlético de Madrid y la "confianza" que deposita en él Diego Pablo Simeone, y ha afirmado que deben afrontar con seriedad los duelos amistosos ante Costa Rica y Rusia porque 'la Roja' "ha ganado un prestigio que no se puede perder".

"Que tenga la suerte de que Julen confíe en mí viene del trabajo que hago en mi equipo. Intento superarme día a día, ser mejor. Tengo jugadores que me pueden enseñar, gente veterana de la que puedo aprender, y un entrenador que confía en mí y apuesta mucho por mí; siempre me da confianza para jugar y eso es muy importante", declaró en rueda de prensa.

Además, el ilicitano resaltó la importancia de los dos duelos amistosos ante Costa Rica, este sábado en Málaga, y ante Rusia, el próximo martes en San Petersburgo. "Tenemos que prepararnos. Estos dos partidos son relativamente importantes a pesar de que no sumen. La selección ha ganado un prestigio que no se puede perder y tenemos que afrontar estos partidos como lo que son, encuentros de preparación para el Mundial. Hay que hacer un buen partido y dar buena imagen", subrayó.

Sobre sus cambios de posición, el jugador rojiblanco apuntó a que siempre está al servicio del entrenador. "Soy capaz de jugar en cualquier posición del campo, pero es gracias a la confianza del entrenador. Ellos me han dado mucho y si el míster me necesita para jugar de lateral izquierdo en Leganés, con su confianza, trataré de hacerlo lo mejor posible, sabiendo que no es mi posición habitual", manifestó.