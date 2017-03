Saunier: "Para mantenernos en Primera hay que ganar seis partidos de los diez que restan"

El jugador del Granada CF Matthieu Saunier dijo este miércoles que deben ganar "seis partidos de los diez que restan" para conseguir la salvación, que está ahora mismo a siete puntos, y su primera cita liguera tras el parón de selecciones será con el FC Barcelona, que no debe fallar si quiere seguir en la pelea por el título, y ante el que tendrán que estar "al 100%" para poder arrancarle una victoria.

"Vamos a trabajar y a luchar todos hasta el último partido, mientras sea posible, para conseguirlo. Necesitaremos también del apoyo de la afición, ellos han estado ahí todos los partidos de casa para empujarnos hacia la victoria. Sabemos muy bien que para mantenernos en Primera hay que ganar seis partidos de los diez que restan. Mientras queden partidos y matemáticamente sea posible, todo el grupo vamos a darlo todo para conseguirlo" apuntó tras el entranamiento de este miércoles.

Pensando en el Barça, su próximo rival, el central francés apuntó que "todos los jugadores deben dar el máximo" para sumar puntos ante el equipo azulgrana, al que se enfrentarán en casa el 2 de abril. "Todos los jugadores tendremos que estar al 100% ese día contra el Barcelona, dar el máximo. Sabemos muy bien que delante tendremos un gran equipo y que será muy difícil", manifestó.

Luis Enrique no podrá contar con Leo Messi para ese partido, ya que el argentino vio la quinta amarilla frente al Valencia. "Está claro que Messi es insustituible, pero todos los jugadores que pueden salir en su lugar son también muy buenos futbolistas. El peligro puede venir de él, pero también de Neymar o Luis Suárez. Todos los jugadores de su equipo pueden marcar diferencias".

Además, Saunier dijo que la contractura que sufrió en el enfrentamiento ante el Sporting no es "nada grave" y dentro de unos días retomará los entrenamientos "con normalidad". "No, no es grave. En el último partido tuve una pequeña contractura, serán algunos días de reposo y luego retomaré los entrenamientos con normalidad; no tengo nada grave".

Finalmente confesó que este año, el primero que ha jugado en el conjunto granadino, "no está siendo fácil", pero trabaja "para dar su mejor versión". "Es difícil cuando llegas a un nuevo club. Tratas de dar el máximo y de demostrar que puedes hacerte un sitio", espetó.

"Es verdad que es complicado cuando llega la primera lesión, cuando vuelves te falta ritmo y hay que recuperar el tiempo perdido y trabajar más. Creo que es un año de transición también para mí, no está siendo fácil, pero trato de trabajar al máximo cada día para dar mi mejor versión", concluyó Saunier.