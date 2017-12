Scolari desvela una oferta de la Federación chilena para dirigir a su selección

El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari dijo este martes que la Federación Chilena de Fútbol lo contactó para que se hiciese cargo de su selección, pero explicó que las negociaciones no avanzaron por cuestiones de calendario.

"Pero como no tendría el tiempo adecuado para responder, no me gusta hacer esperar a la gente", agregó. Una de las razones del técnico brasileño para descartar la opción de dirigir a Chile es la falta de competiciones oficiales del equipo en 2018, ya que el entrenador quería un desafío inmediato.