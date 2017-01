Sergio Álvarez: "Lo más importante ante el Madrid será no dejar espacios"

El portero del RC Celta Sergio Álvarez ha asegurado que este miércoles ante el Real Madrid, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, será importante "no dejar espacios" y "tener el control", y ha advertido de que los de Zinédine Zidane querrán "marcar un gol pronto" para neutralizar el 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu, por lo que el equipo gallego deberá salir también a anotar.

"Queremos tener el control del partido. Lo más importante seguramente sea no dejar espacios, no romperse. Si separamos las líneas seguramente se sentirán más cómodos, porque son un equipo que cuando tiene espacios es muy peligroso. Intentaremos tener el control del partido con el balón, que es mucho mejor, y si no tenerlo controlado estando bien juntitos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que no deben "dejar que hagan transiciones" y que tendrán que "robar y hacerles daño". "Si nosotros sólo nos dedicamos a defender se van a sentir cómodos. Cuando robemos tenemos que hacerles daño para que vean que nosotros también podemos hacer gol", subrayó.

"Ellos querrán marcar un gol pronto para estar vivos cuanto antes en la eliminatoria. Tienen mucha facilidad para hacer gol y hay que estar muy atentos a eso. Tenemos que salir a marcar gol, porque si no lo hacemos va a ser muy complicado pasar la eliminatoria", aseveró.

A pesar de las bajas con las que cuentan los madridistas, el de Catoira considera que su rival es "favorito" para pasar. "El favorito es el Madrid; es el actual campeón de Europa y del mundo, siempre va a ser favorito. Tenemos que salir a competir como en el partido de ida y a partir de ahí seguramente tengamos más opciones", afirmó. "Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de seguir en esta competición. Vamos a hacerles un partido complicado siendo nosotros mismos", continuó.

Sergio habló también de las ausencias del lateral brasileño Marcelo y del centrocampista croata Luka Modric, ambos lesionados este fin de semana. "Son dos bajas importantes para ellos. Tanto Marcelo como Modric juegan casi siempre. El Real Madrid tiene una plantilla amplia y hay que tener mucho cuidado. A pesar de las bajas será un partido muy complicado", expuso.

Por otra parte, pidió el apoyo de los seguidores celestes para pasar la eliminatoria. "Habrá momentos en los que nos estén 'achuchando', necesitaremos ese apoyo de la afición, esa energía", dijo el canterano.

El guardameta gallego también valoró "positivamente" la primera parte de la campaña del equipo. "Fue una buena primera vuelta, porque empezamos con dificultades la temporada. Después, con el paso del tiempo, el equipo fue creciendo. Es una pena no haber ganado o empatado ayer", indicó.

"Hicimos muchos puntos, estamos alejados de la zona de descenso, acercándonos a conseguir los puntos de la permanencia y del objetivo del año pasado, que conseguimos Europa. Estamos vivos en Europa, en la Copa... Valoro positivamente este primer tramo de competición", añadió.

En el plano personal, Sergio explicó que "jugar cada partido va a ser un premio", una titularidad que mantendrá al menos las tres semanas de baja que estará Rubén Blanco. "Intento disfrutarlo al máximo; estoy disfrutando de un gran momento del equipo y del celtismo. Es una oportunidad. Intentaré hacerlo lo mejor posible, eso significará que el equipo está bien y seguimos ganando", apuntó.

También defendió la política de rotaciones del 'Toto' Berizzo. "Lo que tenemos claro es que cualquiera puede jugar en cualquier momento; ayer el míster decidió poner a unos y el miércoles decidirá poner a los que vea mejor. No nos sentimos titulares ni suplentes, nos sentimos todos importantes y esa es la clave para hacer lo que estamos haciendo este año; estar en tres competiciones a estas alturas, sin la ayuda de todo el grupo, sería imposible", manifestó.

Por último, dio por zanjado el tema de la posible venta de la entidad viguesa a inversores chinos. "Creo que está todo claro. El presidente ya dijo que no iba a vender y la gente está contenta. La estabilidad siempre es importante y la gente sabe diferenciar que ahora toca centrarse en el fútbol y venir a animarnos", concluyó.