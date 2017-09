Sergio García: "Cuanto más escuche el ruido del Camp Nou mejor estaré"

EUROPA PRESS

El jugador del RCD Espanyol Sergio García ha asegurado este jueves en referencia al derbi catalán de este sábado en el Camp Nou que cuanto más ruido en contra escuche mejor estará, y es que el delantero está motivado ante la posibilidad de diputar otro derbi y poder marcar de nuevo al eterno rival, un FC Barcelona en el que se formó.

"A mí me encanta que la gente te pueda increpar un poco más, es un campo contrario a tu equipo y a mí me motiva mucho más, cuanto más escuche el ruido mejor estaré. Así que encantadísimo", afirmó en rueda de prensa.

Pese a no ser titular en este inicio de temporada, Sergio García se ve preparado para jugar. "El nivel de Catar no es el mismo en todos los partidos, pero la verdad es que me encuentro cada día muchísimo mejor, al cien por cien. Entreno para llegar al partido lo mejor posible", se sinceró.

Además, pese a dejarlo en manos de Quique Sánchez Flores, cree que puede jugar junto a Gerard Moreno y Leo Baptistao arriba. "El otro día creyó conveniente que jugáremos juntos los tres, no siempre en todos los partidos se podrá hacer. La decisión siempre es del entrenador", recordó.

En cuanto al Barça, no cree que la crisis institucional afecte al equipo. "No pienso que no sea su mejor momento. Tienen grandes jugadores, al margen de las cosas que hayan pasado. Nosotros ahí ni entramos ni salimos, estamos concentrados en el partido y en intentar dar el máximo y conseguir un buen resultado. Es difícil, pero en un derbi puede pasar de todo", avisó.

"Creo que no, son igualmente peligrosos. Sabemos que Neymar es un grandísimo jugador que ya no está con ellos pero ha venido Dembélé, va a ser peligroso igualmente. Va a ser difícil el partido pero tenemos nuestras armas para contrarrestar su juego", señaló sobre la marcha del brasileño.

En este sentido, García cree que la tempranera cita ante el rival puede venirles bien. "Tampoco sabes en qué momento podrían llegar más tarde. Ha tocado ahora, vamos a competir al máximo y ellos, como nosotros, tienen jugadores nuevos. Hay que competir al máximo y seguro que dando el máximo en cada balón se puede conseguir un buen resultado", auguró.

"Hay que ser valientes, competir con ellos aunque sea un campo difícil. No hay que ir con miedo. El equipo está concienciado de que puede sacarlo adelante, si no, no iríamos. Con ganas e ilusión se puede conseguir un resultado positivo. No vamos a ningún campo a perder sino a ganar", apuntó al respecto.

Sobre el objetivo a largo plazo, el atacante blanquiazul comentó que le gusta hablar de Europa. "Sabemos que no es nada fácil. Hay que equipos que compiten por ello y los presupuestos no son los mismos. Con la humildad del Espanyol intentaremos dar el máximo como la temporada pasada, que el equipo compitió muy bien y no pudo entrar, una lástima. Si hay posibilidad de entrar en Europa sería lo mejor para nosotros, afición y club", sentenció.