Sergio León: "Yo me fui jodido el otro día por muy bien que jugásemos"

EUROPA PRESS

El delantero del Real Betis Sergio León reconoció que necesitan los puntos y los buenos resultados con urgencia, señalando ya al duelo del lunes ante el Málaga en la jornada 16 de LaLiga Santander, más allá de la mejora que ofreció el equipo ante el Atlético de Madrid, para salir de una mala racha también en su sequía goleadora.

"Al final el fútbol se trata de resultados. Por muy bien que juegues y des una buena imagen, si no ganas te vas jodido para casa. Yo me fui jodido el otro día por muy bien que jugásemos. Llevamos una racha en la que no estamos teniendo resultados, hay que cambiar esta dinámica lo antes posible", indicó en rueda de prensa este miércoles.

El ariete verdiblanco explicó que busca sin descanso el gol para ayudar al equipo y no quiso valorar la mejor disposición del equipo en ataque. "Son decisiones del míster. Personalmente me da igual. Sí es verdad que jugando acompañado tienes más libertad. En los partidos que he jugado con Sanabria él iba a la espalda y yo me sentía un poco más arropado", afirmó.

"Llevo muchas jornadas sin meter un gol, pero pongo todo de mi parte, intento dejarme el alma en el campo y hacer lo que me pide el míster. No estoy teniendo suerte ni me están llegando balones con claridad como al principio de Liga. Tanto yo como el equipo queremos salir de nuestras rachas. Me preocupa por una parte pero me preocupan más los resultados, que es lo más importante para todos", añadió.

Y es que el jugador andaluz insistió en la importancia de ganar tras seis jornadas sin lograrlo. "Es lo que pensamos todos. Todo esto se basa en resultados. Si no ganas no vale para nada lo que trabajas durante la semana y haces todos los días. Todos queremos salir de esta mala dinámica, pero cuando entras en esta mala racha todo es un querer y no poder", indicó.

Por último, Sergio León aseguró que ante el Málaga deben ganar, sin importar el rival. "Será un partido difícil al igual que todos. Da igual dónde estén los rivales. Fuimos al Bernabéu y ganamos 0-1. Al final todos los partidos son complicados y todos los equipos de Primera División te lo van a poner difícil. Vamos a Málaga para ganar, que es lo que vale. Quedan dos jornadas antes de que llegue el parón navideño y tenemos que morir en ellas", finalizó.