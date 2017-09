Sergio Ramos: "Mi labor como capitán es cuidar a los más jóvenes y aconsejarlos"

El capitán de la selección española Sergio Ramos ha afirmado que su labor como capitán es "cuidar a los más jóvenes y aconsejarlos" ahora que el combinado nacional, sobre todo con la irrupción de Marco Asensio, al que cree que hay que "dejarle ser feliz", mientras que advirtió que en el choque de este sábado ante Italia "hay en juego un Mundial".

"Si son jugadores jóvenes el halago no viene bien. Marco está tranquilo, con los pies en el suelo y cargarla menos la mochila. No debe recaer el peso del equipo en él y en la selección hay que dejarle que sea feliz, que se desenvuelva como lo hace en campo, lo demás llegará. Marcará una época. Mi labor como capitán es cuidar a los más jóvenes y aconsejarlos, que luego ellos ya tendrán su propia personalidad, y no creo que a Marco se le suba a la cabeza", dijo Ramos en rueda de prensa.

Por su parte, Ramos también confirmó que no piensa en que este Mundial "vaya a ser el último". "Pienso en conseguir el objetivo y disfrutar del espectáculo que es un Mundial, un evento único. Es verdad que tengo en mente que puede ser mi último Mundial, pero si me lo permiten las ganas, intentaré dar todo porque me hace feliz y si me hace feliz no quiero dejarlo", confesó.