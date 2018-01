Setién: "Saldremos con valentía y si el Barça nos mete seis les felicitaremos"

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha comentado sobre el partido contra el FC Barcelona del próximo domingo que saldrán a jugar ante su afición con "valentía" y a intentar luchar de tú a tú contra el líder pese a los riesgos que ellos conlleva, y ha señalado que si encajan una goleada por ser fieles a su estilo felicitarán al equipo de Ernesto Valverde.

Setién se proclama un apasionado del juego y añadió que prefiere ver un partido de 6-6 que de 0-0. "Quiero ver ocasiones. Sé que soy entrenador y hay muchos que no comparten esto, los que tienen una mentalidad más conservadora, todo es muy respetable, me parece fenomenal. Hay un compromiso con el espectáculo que tengo muy claro", se sinceró.

"Vamos a ser valientes porque hay que serlo. En algunos momentos no te va a quedar más remedio que ser sometidos por el Barcelona y defender, pero vamos a tratar de que eso ocurra la menor cantidad de veces posible. Los partidos que pierde es porque no tiene ese punto de acierto o de eficacia en la portería rival, pero ocasiones siempre genera", apreció sobre el rival.

Además sabe que hay puntos flacos que atacar en el conjunto blaugrana. "Es verdad que el Barça tiene sus debilidades, pero hay cosas que en el fútbol por mucho que quieras no las puedes controlar. Dependemos del punto de inspiración que tengamos y de cómo hagamos las cosas. Aun haciéndolo muy bien es posible que no ganemos. La ilusión no nos la va a quitar nadie", reiteró.