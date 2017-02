Setién: "No hemos perdido la ilusión por los resultados adversos"

El entrenador de Las Palmas, Quique Setién, se mostró optimista antes de recibir este viernes a la Real Sociedad, ya que el técnico santanderino afirmó que no han "perdido la ilusión" pese a las tres derrotas consecutivas que han cosechado en las últimas jornadas y que tanto su estado anímico como el de sus jugadores "es bueno".

"Mi estado anímico y el del equipo es bueno, no hemos perdido la ilusión por los resultados adversos. Podemos perder los dos próximos partidos porque nos enfrentamos a dos equipazos, como son la Real Sociedad y el Real Madrid, pero no vamos a perder la ilusión de crecer", dijo Setién en rueda de prensa previa a la vigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander.

Además, señaló que les espera un partido "complicado" frente a un equipo que se les asemeja que "tiene las ideas muy claras en cuanto al juego". "Creo que el encuentro será igualado", apuntó.

Al ser cuestionado por la sequía goleadora, un gol en sus últimos tres enfrentamientos, respondió que su "juego es de toque" y que es "difícil" que se incline por sacar a dos delanteros de inicio. "Tenemos a Prince (Boateng) que genera muchas ocasiones de gol y también Jesé (Rodríguez) puede jugar en la posición de punta", indicó.

No obstante, explicó que habrá cambios en el 'once' respecto al que salió en la Rosaleda ante el Málaga, pero "no a modo de castigo", sino para "intentar mejorar algunos aspectos y para refrescar algunas parcelas del equipo".

Finalmente, aseguró que "no hay novedades" en cuanto a su renovación y que "la pelota está en posesión del club". "Espero que me la devuelvan", sentenció.