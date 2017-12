Setién: "Este es el proyecto más importante de mi carrera como entrenador"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, pidió comprensión a la afición, reiterando que los jugadores y él se están "dejando la vida" en el que definió como "el proyecto más importante" de su carrera como entrenador, y aseguró que el equipo "va a dar un cambio" en el partido de este domingo ante el Atlético en el Benito Villamarín (16.15 horas).

"Sé que hay muchísimas dudas respecto a muchas cosas. Pero he venido aquí para quedarme los tres años. Estoy tremendamente ilusionado con este proyecto. Soy una de las personas más implicadas, siempre lo he sido. Es el proyecto más importante de mi carrera como entrenador", confesó Setién en la rueda de prensa previa al partido de Liga frente al Atlético de Madrid.

El técnico verdiblanco asumió la responsabilidad de lo ocurrido en Las Palmas, donde el equipo tocó fondo tras sumar el quinto partido sin conocer la victoria en LaLiga Santander. "Las Palmas fue el peor partido desde que estoy en el Betis. No dimos el nivel que deberíamos. Reconocí a los jugadores que fue mi culpa. El planteamiento no fue bueno. No supe transmitir lo que quería a los jugadores", reconoció.

"Llevamos cuatro o cinco partidos que no estamos bien. Hemos tenido contratiempos muy importantes como las lesiones o jugadores que no han estado a su nivel por diversos motivos. Hay personas detrás de los jugadores, no son robots", reiteró.

No obstante, el cántabro se mostró optimista y afirmó que el equipo "va a dar un cambio en este partido". "Hemos analizado en profundidad muchas cosas. El equipo va a cambiar en este partido, lo llevo viendo toda la semana en los entrenamientos", apuntó. "Me gustaría dejar claro que esto no es una cuestión de correr o de compromiso. Ahora no tenemos el punto de lucidez necesario. Tenemos una serie de futbolistas que no están en su mejor momento", añadió.

"Estoy dolido porque no puedo darle a la afición lo que quiero. Jamás me molestaré con la afición. Lo que quiero es que sepan es que yo y los jugadores nos estamos dejando la vida en esto. Es importante que creamos con algo. Yo quiero quedarme aquí toda la vida. Podemos hacerlo mejor o peor, pero el sentimiento, las ganas y la ilusión no lo perdemos", declaró.

"NO OS PODÉIS IMAGINAR CÓMO ADMIRO A SIMEONE"

A pesar de la polvareda que levantaron las palabras de Setién sobre el estilo de juego de Simeone, el entrenador bético dejó claro que en ningún momento se trató de una crítica. "No os podéis imaginar cómo admiro a Simeone. Ha convertido a un club lleno de dudas en un equipo con un nivel espectacular. Su mérito es extraordinario. Valoro y respeto muchísimo todo lo que hace. Tengo muchísimas cosas que aprender de él", sentenció.

Por último, Setién señaló el partido frente al cuadro colchonero como un posible "punto de inflexión". "No sé si será ante el Atlético, pero el día que superemos esto, vamos a ser muchísimo más fuertes. Si sobrevivimos a esto, si la afición nos da algo de margen, esto va a salir adelante y comenzaremos a crecer", concluyó.