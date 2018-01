Setién: "Todos sabemos que no es un partido cualquiera"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, aseguró que todo el mundo sabe en Sevilla que el derbi de este sábado (20.45 horas) "no es un partido cualquiera", además de recordar que Rubén Castro, una de las novedades en la convocatoria verdiblanca, es "una pequeña incógnita" porque solo lleva cuatro entrenamientos desde su vuelta de China.

"Espero que todo vaya bien y podamos darle una alegría a nuestra afición. Sabemos lo que significa el derbi y hoy lo hemos palpado una vez más. Ojalá podamos darle una satisfacción a nuestra afición con un triunfo", manifestó Setién, sorprendido por los 13.000 seguidores que arroparon al equipo este viernes durante el entrenamiento.

"Todos sabemos el significado de este partido. Es obvia su importancia, no es un partido cualquiera. Esta ciudad lo vive de esta manera y es importante. Creo que hay que exigir un plus si cabe en partidos como este. Hay que poner todo el corazón, que seguro que lo vas a poner, y toda la inteligencia necesaria para superar a un gran rival", dijo.

En relación a los últimos precedentes, siempre favorables al Sevilla, Setién dijo que "accidentes pueden suceder siempre". "Pero estoy seguro de que va a ser un partido igualado entre dos equipos que se van a dejar el alma en el campo. El Betis va a competir, creo que estamos en un buen momento. He visto los entrenamientos y el trabajo que hay detrás. No solo el corazón que puedan poner los jugadores, sino el trabajo que hay detrás", recalcó.

"Es importante que los futbolistas no se dejen llevar por las ganas y por el entusiasmo, tienen que ser inteligentes. Tenemos a muchos futbolistas que están bien, a los que veo bien. Por lo tanto, espero en este partido una igualdad y que se decida a nuestro favor. No tengo una varita para saber lo que va a pasar. Me gustaría que lo que cada equipo demuestre en el campo sea lo que va a pasar en el resultado", indicó.

En relación a las posibles altas, el técnico bético dijo que "tanto Javi García como Guardado llevan entrenándose toda la semana". "Javi tuvo unas molestias al finalizar la semana anterior, pero ha solucionado sus problemas y está bien. Confiamos en que pueda estar en condiciones de jugar al igual que Guardado, que ya tiene olvidada su lesión y lleva un tiempo entrenándose con nosotros", espetó.

Quien no estará será Rafa Navarro, "que está con algunas molestias en la pierna". "Luego, los dos jugadores que llevan más tiempo fuera son Campbell y Sanabria, que se han reincorporado al grupo esta semana y están haciendo unos trabajos al margen de sus compañeros. Todavía no están listos, tardarán pero ya les tenemos aquí con nosotros trabajando cada día", agregó sobre los lesionados.

Además, el míster confirmó que Rubén Castro formará parte de la convocatoria, pero desconoce cuál puede ser su rendimiento. "Es una pequeña incógnita cómo va a estar. Una cosa es entrenarse y otra competir. Lleva solo cuatro entrenamientos con nosotros, es obvio que seguramente no va a estar en su mejor estado de forma. Irá convocado, pero veremos el tiempo que le damos, cómo está el partido y las circunstancias", declaró.

"NO SÉ SI VER EL PARTIDO EN CASA"

Al estar sancionado con tres partidos, Setién no podrá vivir el choque desde el banquillo. "No sé si quedarme en casa y verlo por la televisión. Esa es una opción. La otra opción es colocarme en un palco, que seguramente sea la más clara y asumir con esa indignación y frustración lo que me toca vivir. Trataremos de cumplir con las órdenes que nos dan, de comportarnos bien. Quizás vaya por la mañana a misa a pedir perdón y hacer un examen de conciencia y tratar comportarme de manera ejemplar", dijo.

"La sanción me la tomo con mucha resignación. Tengo dentro una sensación de impotencia enorme porque creo que es absolutamente desproporcionado. Me embarga esa impotencia, pero es lo que hay, no me queda otra que aceptar esta situación y perderme estos tres partidos cuando en realidad no creo que haya dado motivos en ningún caso como para ser sancionado de esta manera", comentó tras ser expulsado ante el Athletic en el último partido liguero de 2017.

Por último, Setién valoró la llegada de Vincenzo Montella al banquillo de su rival este sábado. "Lo hemos podido ver contra el Cádiz y tenemos también el conocimiento que teníamos del entrenador que lo va a dirigir de los otros equipos donde ha estado. Hemos estado viendo cosas a ver si podía darnos algunas pistas de lo que van a hacer en este partido, de cómo van a jugar", explicó.

"Es obvio que Montella no es Berizzo, pero creo que más o menos podemos intuir lo que ellos van a hacer, cómo van a jugar. No sé si luego habrá algunas sorpresas. Habrá que esperar a que empiece el partido. No me inclino a pensar que vayan a hacer algo extraordinario que nos pille descolocados. Montella tiene una manera de ser y le han ido bien las cosas en su origen de una manera. Creo que empezará por esos mismos mecanismos", sentenció.