Setién: "Sé que si sobrevivo a esta situación el futuro será muchísimo mejor y esto nos hará más fuertes"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado que el futuro del equipo será "mucho mejor" si le dejan seguir trabajando para solucionar los problemas y que lleguen buenos "resultados", además de comentar que el equipo "no está hundido" y sigue muy "vivo" y con ganas de sacar la "situación" adelante, empezando por el duelo de este domingo ante la UD Las Palmas (20.45 horas).

"Lo que veo en mi equipo es que seguimos manteniendo la ilusión. Todos los futbolistas se entrenan bien, todo el mundo está afectado y comprometido. Queremos salir de esta situación y estamos trabajando para ello. El equipo no está hundido. Está herido pero está vivo. Estas situaciones las he vivido muchas veces y sé lo que significan. Igual no te da tiempo a sobrevivir porque todo el mundo quiere resultados y eso es lo único que preocupa, ganar. Sé que si sobrevivo a esta situación el futuro será muchísimo mejor y esto nos hará más fuertes", indicó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante la UD Las Palmas.

En este sentido, el cántabro reconoció que estaba "advertido" de "cómo es esta ciudad para estas cosas". "La pasión que aquí existe conlleva estas situaciones. Tenemos que analizar las cosas con un poco más de frialdad y hacer una valoración un poco más profunda pues se suelen ver las cosas de otra manera. Para mí esta situación es nueva, pero ya he vivido otras veces este tipo de rachas", manifestó.

"Asumo estas situaciones como hay que asumirlas, son cosas del fútbol que no puedes controlar por mucho que quieras. Lo importante es tratar de analizar si hay un trabajo detrás, si hay una idea y una visión de futuro. Tienes que ver si los jugadores están realmente hundidos o no lo están, si el equipo está entrenando o no. Esas circunstancias te pueden invitara ver el futuro con mayor o menor optimismo", añadió.

En cuanto al trabajo tras la eliminación de la Copa del Rey a manos del Cádiz, Setién explicó han hecho lo "mismo de siempre". "Hemos hecho lo que hacemos siempre tanto si ganamos como perdemos. Tuvimos una charla donde tratamos de analizar con detenimiento lo que nos está pasando, no solamente por el partido contra el Cádiz. Hemos llegado a bastantes coincidencias y hemos tratado de convencer a los futbolistas de que hay que olvidarse porque tenemos que afrontar el partido del domingo con la máxima ilusión y la mejor predisposición tratando de que no nos afecte la situación que nos toca vivir ahora mismo. Somos conscientes de que no estamos en un buen momento, pero tenemos que seguir compitiendo y trabajando para mejorar nuestra situación y las cosas que no hacemos bien", aclaró.

Así, el técnico del cuadro verdiblanco dijo que todo se soluciona con "trabajo". "Lo que me preocupa es trabajar, que no afecte al estado de ánimo de mis jugadores y desgastarme en las cosas que puedo controlar. Lo que no puedo controlar está a expensas del destino. Tengo claro que he venido aquí a entrenar y trabajar todos los días. Lo hago con una gran dedicación y trato de asimilar en lo bueno y en lo malo todo lo que pasa fuera del entorno de los jugadores y el vestuario porque sé cómo es este mundo. No podemos estar pensando en lo que ha pasado sino en lo que está por venir. Yo soy optimista por naturaleza y creo que vamos a ganar en Las Palmas, que vamos a hacer un buen partido y vamos a salir adelante. Estoy absolutamente convencido de ello", explicó.

Sobre la fragilidad defensiva, el cántabro reprochó que no se le preguntara cuando se "ganaba". "Lo que pasó el otro día no es normal. Es tremendo que nos hicieran cinco goles y también lo hiciera el Eibar, pero todo esto hay que verlo con un poco de análisis profundo de cómo se producen los goles y cómo son las situaciones. Por supuesto que llevamos toda la temporada pensando en ser mucho más sólidos, pero también lo hacíamos cuando ganábamos", expresó.

"Nadie me preguntaba cuando ganábamos por los goles que encajábamos y las ocasiones que nos creaban. Cuando analizo los partidos veo que el rival tiene cinco ocasiones de gol y estamos expuestos a que nos la metan. Tratamos de mejorar las situaciones y no quedarnos con las cosas buenas. Esas las obvio de manera automática en los análisis y en lo que planteo a los futbolistas para levantarles el ánimo", argumentó.

Preguntado por Las Palmas, el entrenador bético espera "aprovechar" la tensión para ganar el partido. "Es obvio que no llegamos ninguno en nuestro mejor momento. Creo que conozco bastante bien al equipo de Las Palmas y va a ser un partido muy comprometido tanto para ellos como para nosotros. No voy a decir que hay un favorito. Su afición tampoco está muy contenta con ellos. A poco que le vayan mal las cosas eso generará tanta tensión que les costará jugar. Esa situación podemos aprovecharla y estar más lúcidos con el balón, más agresivos en defensa. Vamos a tratar de conseguir esto y ver si podemos sacar el partido adelante. Sabemos las virtudes y los defectos de Las Palmas y trataremos de aprovecharlos igual que ellos. Luego, independientemente del partido, es una visita especial para mí", comentó.

Para terminar, Setién habló sobre la lesión de Tonny Sanabria. "Es una lesión que no esperábamos que fuera tan importante, pero estas cosas nos pasan a todos los equipos. Parece que en situaciones en las que las cosas no vayan bien todo se vuelve malo. Vamos a perder un tiempo a Sanabria, pero trataremos de que nos afecte lo menos posible. El tiempo que está fuera no lo sabemos todavía. Es absolutamente incierto el tiempo que pueda estar, no lo saben ni los médicos. No saquemos conjeturas anticipadas porque no está claro, veremos cómo evoluciona", concluyó.