El Sevilla se estrella ante el Leicester (2-0) y cae eliminado en octavos de la Champions

No pudo ser. El Sevilla acabó su aventura en la Champions en los octavos de final de la Champions ante el Leicester. Morgan, en la primera parte, y Albrighton, en la segunda, acabaron de un manotazo con la ilusión sevillista que perdió ante el vigente campeón de la Premier por 2-0. El conjunto español nunca perdió la esperanza pero con la expulsión de Nasri y el penalti fallado por N’Zonzi, el tramo final se le hizo imposible. Fin al sueño sevillista de la Champions.

En las dos últimas semanas, el Sevilla sólo ha tenido una cosa metida en la cabeza: el partido de vuelta de los octavos de la Champions ante el Leicester. Los de Sampaoli se llevaron a Inglaterra un 2-1 del encuentro de ida en el Ramón Sánchez Pizjuán y estaban a un paso de meterse en los cuartos de final por segunda vez en su historia, la primera y única fue en 1958. El Sevilla quería hacer historia y tenía 90 minutos para estar entre los ocho mejores de Europa.

Si alguien tenía claro que el Sevilla no se podía encerrar, ese era Sampaoli. El equipo andaluz salió a por la posesión del balón, a defender con la pelota, y tener lo más alejados de la portería a Vardy y compañía. Nasri, a los tres minutos de encuentro, tuvo la primera. El francés se coló en el área y obligó a Kasper Schmeichel a meter la mano en el palo corto. La presión era muy alta para mandar en el encuentro. Tampoco le iba mal así el partido al Leicester que no está acostumbrado a llevar la iniciativa, y ‘sólo’ necesitaba un gol si mantenía la puerta a cero.

El Sevilla no corrió ningún riesgo en el primer cuarto de hora de encuentro, pero el Leicester se fue estirando con el paso de los minutos. Y antes de la media hora, en una jugada a balón parado, llegó el tanto del Leicester. Iborra cometió falta sobre Vardy en la esquina del área. Mahrez la puso en el segundo palo, y Morgan, que pasaba por allí, le dio de rebote al balón para hacer el primero y desatar la euforia en el Leicester City Stadium.

La eliminatoria se le ponía de cara a los ingleses, era el partido que más les gustaba jugar. El Sevilla reaccionó rápido con una jugada de Ben Yedder. No se vino abajo. No se lo podía permitir. Los de Craig Shakespeare se metieron atrás, cada despeje era un pequeño triunfo. La posesión pasó a ser toda del Sevilla, pero no encontraba ningún espacio en la telaraña del Leicester.

En el descanso, el Sevilla tenía tiempo para ir al rincón de pensar y cambiar cosas para darle la vuelta a la eliminatoria. Sampaoli estaba a 45 minutos de poder meter a los sevillanos en los cuartos de final, pero el Leicester no se lo iba a poner fácil con las contras, y había que idear una manera de llegar con más peligro a la portería de Schmeichel. Y el técnico argentino no esperó para cambiar las cosas. Jovetic y Mariano entraron en el parón por Sarabia y Mercado. El Sevilla pasó de la defensa de tres, a la de cuatro, con dos delanteros arriba.

Todos atacaban en el Sevilla. Escudero disparó desde 30 metros y estrelló el balón en el larguero. Los de Sampaoli estaban volcados en la portería de Schmeichel y el Leicester lo aprovechó en una contra. Albrighton cazó un rechace en la frontal del área y fusiló por bajo a Sergio Rico. No podía cambiar nada porque con un tanto, el Sevilla seguía en la eliminatoria. Los de Sampaoli estaban en la cuerda floja, atacar a un equipo acostumbrado a defenderse, y con un ojo en la retaguardia para no sentenciar su eliminación antes de tiempo.

El Sevilla nunca perdió la esperanza, pero no había grietas en la defensa del campeón de la Premier. Y se le puso aún más difícil con la niñería de Nasri. El francés, que había visto una amarilla en la primera parte, respondió a la provocación de Vardy. El delantero empujó al del Sevilla, y los dos se encararon y se enzarzaron. Los dos vieron la tarjeta, pero era más castigo para el Sevilla porque era dejar a su equipo con uno menos.

Los de Sampaoli encontraron el premio con un penalti sobre Vitolo. Schmeichel derribó al jugador del Sevilla y N’Zonzi asumió la responsabilidad. Y no pudo con ella. El centrocampista lanzó muy mal el penalti y el portero danés atrapó la pelota. La agonía del Sevilla crecía por momentos, con un jugador menos, fallando un penalti, pero no iban a bajar los brazos hasta el final. Hasta sin Sampaoli en el banquillo, que vio los últimos 10 minutos del encuentro desde el túnel de vestuarios.

El Sevilla no lo pudo hacer. No llegó el gol en los minutos finales, ni en los cuatro de descuento, y el sueño de la Champions se acabó ante el campeón de la Premier. El conjunto español tendrá que esperar para igualar al menos la gesta de 1958, y la Liga tendrá como mucho tres representantes españoles en los cuartos de final. Al Sevilla ya 'sólo' le queda la Liga e intentar disputársela a Real Madrid y Barcelona.