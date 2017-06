El centrocampista de la selección española David Silva valoró su situación personal con 'La Roja' de manera positiva y afirmó que le van "bien las cosas" sobre todo cuando tiene "la confianza del míster", lo que hace que esté "mucho mejor" y con protagonismo en los goles de España, donde suma 31 como cuarto goleador histórico.

"Al llevar tantos años y partidos, si no estás a un buen nivel no estás aquí. Me han ido bien las cosas y cuando tienes la confianza del míster estás mucho mejor. Espero que eso se note en el campo", explicó David Silva en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Macedonia.