Simeone: "El Lleida nos genera tensión y, sobre todo, concentración"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha advertido que el Lleida, al que se enfrentarán este miércoles (19.00 horas) en la ida de los octavos de final de Copa del Rey, les genera "tensión y concentración", después de la gesta del club ilerdense ante la Real Sociedad en la pasada ronda del torneo, y ha admitido sentirse "ilusionado" por la competencia tras las llegadas de Diego Costa y Vitolo.

Simeone se mostró encantado de la gran competencia que existe en su plantilla con la llegada de los últimos fichajes. "Estoy ilusionado por la competencia que tenemos, habrá jugadores que pasen de la tribuna a jugar y de jugar a la tribuna, los futbolistas ya lo saben. A mí eso no me va a sorprender porque tenemos un equipo competitivo", comentó.

Diego Pablo Simeone también habló sobre posibles salidas, como la de Luciano Vietto. "Hoy he hablado con él, sé que tiene posibilidades para salir y le deseo lo mejor. Ojalá salga a un equipo competitivo, me da bronca su salida, ha sido uno de los que mejor ha jugado pero no le ha acompañado ni el gol ni la contundencia en un equipo que no espera. Lo quiero mucho y es un futbolista extraordinario", expresó.