Simeone: "Siempre habíamos pensado en una delantera Griezmann-Costa"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que siempre habían "pensado" en una delantera formada por Antoine Griezmann y Diego Costa, aunque no ha garantizado su titularidad indiscutible esta temporada, y ha afirmado que el hispano-brasileño siempre juega "al filo", pero que su "coraje y pasión" se transmiten "en cada jugada".

"(La delantera) Me la marcarán los partidos. La copia Griezmann-Costa es una copia ofensiva que siempre habíamos pensado y ahora esperamos que pueda responder de la mejor manera. La competencia es muy grande; Gameiro está muy bien, Fernando -Torres- sigue creciendo, Correa nos puede dar alternativas, Carrasco ha mejorado mucho, Vitolo viene con mucha ilusión... Tendremos que elegir lo mejor en pos del equipo", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Getafe en el Wanda Metropolitano (13.00 horas).

Aún así, el técnico argentino no dio pistas de si el hispano-brasileño será titular ante los azulones, pero sí reconoció que está recuperado de su traumatismo directo en la cara interna de la pierna derecha. "Del golpe está mucho mejor, a la noche decidiremos quiénes son los que empiezan mañana", relató.

En este sentido, explicó que Costa está "bastante bien" y que Vitolo, la otra incorporación invernal, "se irá adaptando al juego del equipo". "El fútbol se mueve por ilusiones y después de dos mercados sin vivir con caras nuevas no era fácil, y ahora se renueva la ilusión con gente que viene a mejorar lo que hay. No pienso en el Barcelona, sino en el partido a partido, como hemos hecho siempre", afirmó, señalando con contundencia que no habrá más fichajes.