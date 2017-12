Simeone: "¿Cómo le voy a cerrar las puertas a alguien que nos dio la vida?"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió en que el no impedirá la salida de ningún jugador del club si este quiere hacerlo, dejando claro que no le parecía bien hacerlo con alguien que les dio "la vida" como puede ser el caso ahora de Antoine Griezmann, del que considera igualmente que puede "crecer" en las filas del conjunto rojiblanco.

El futuro del delantero francés volvió a ser el centro de atención de la comparecencia ante la prensa del 'Cholo', que en una entrevista al diario deportivo 'L'Equipe' indicó que no se "opondría" a una posible marcha del '7'.

"Todos estos chicos nos dieron la vida y cuando tienen la posibilidad de elegir otro camino, como entrenador, interpreto cualquier situación y mi cabeza busca convivir con estas situaciones. Griezmann puede crecer acá, pero si un jugador me viene y me dice que le apareció una oportunidad y que se quiere ir, yo las puertas no se las cierro nunca a nadie", añadió.