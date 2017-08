Simeone: "Lo tengo clarísimo, Diego Costa no es un jugador nuestro"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que el club ha realizado "un esfuerzo enorme para poder sostener a jugadores muy importantes" durante este verano en el que no pueden fichar por sanción, añadiendo que tiene "clarísimo" que Diego Costa sigue perteneciendo al Chelsea.

"Lo tengo clarísimo, Diego Costa no es un jugador nuestro. Lo único que me importa es el partido de mañana contra el Girona y vivimos de esos tres puntos", aclaró Simeone en rueda de prensa, donde tampoco quiso valorar la llegada de Vitolo en el mercado invernal. "Me importa el Girona, sinceramente", apostilló.