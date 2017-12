Simeone: "El equipo entendió que los tres puntos eran muy importantes"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dio mucho valor a la victoria de este domingo (0-1) ante el Betis en el Benito Villamarín, ya que mantiene la buena línea del equipo rojiblanco, un camino al que no quiso mirar más allá del siguiente partido, recordando que la clave es el trabajo del "día a día".

En la pelea liguera desde la tercera plaza, el 'Cholo' no quiso hablar de objetivos a largo plazo. "Nosotros siempre tenemos una identidad muy clara y una forma de pensar que es el partido a partido y no vamos a salir de esa línea, está claro que siempre buscamos los mejores objetivos, pero para llegar a ellos no nos podemos alejar del día a día que es lo que nos da la vida", concluyó.