Simeone: "Los equipos competitivos deben tener un estado de ánimo equilibrado"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, avisó de las dificultades que se encontrarán este jueves en Riazor ante un Deportivo de La Coruña, cuya situación clasificatoria no está "relacionada" con su fútbol y ante el que no se debe notar la derrota ante el FC Barcelona porque considera que "los equipos competitivos deben tener un estado de ánimo equilibrado".

"Nos vamos a encontrar un equipo entusiasta que de por sí ya tiene buenos futbolistas y cuando un equipo los tiene es complicado. Sus puntos no van relacionados con el juego que ha hecho en casi todos los partidos", advirtió Simeone este miércoles en rueda de prensa.

El argentino hizo hincapié tanto en Emre Çolak como el Florin Andone, dos jugadores "muy complicados y que se compenetran muy bien" y reconoció el efecto que puede tener la llegada de Pepe Mel. "Es difícil porque cuando llega un entrenador nuevo, sobre todo el futbolista que ha jugado menos siente la posibilidad de volver a ser tenido más en cuenta y tiene la necesidad de responder", comentó.

Después de la derrota en el Vicente Calderón ante el FC Barcelona, el 'Cholo' dejó claro que están bien a nivel anímico. "El futbolista y el entrenador siempre deben de estar de la misma manera. Si pierdes, tienes la oportunidad de volver a jugar en un tiempo cercano para hacer las cosas bien, y si ganas, tienes que repetir la actuación. El estado de ánimo de los equipos competitivos debe ser equilibrado, ni muy contento por ganar, ni mal cuando no salen las cosas como uno desea", confesó.

Para el choque ante el Deportivo, el entrenador rojiblanco podría hacer rotaciones y subrayó que entrenan "para tener a todos los jugadores a disposición de la mejor manera", aunque no olvida que "siempre es más complejo para el que tiene menos minutos".

En este sentido, se refirió expresamente a Lucas Hernández porque "siempre se le pide aparecer en momentos inesperados y lo está" y a aquellos que "logran desde la dificultad tener la oportunidad que el entrenador les da para sumar situaciones para el equipo". "Las diferencias entre los equipos no son los once titulares, sino las plantillas y que estas respondan en consecuencia de lo que son", opinó.

Con los que no puede contar todavía es ni con Juanfran Torres ni con Tiago. "Juanfran para el domingo puede ser una alternativa. Tiago, poco a poco, está trabajando con el equipo, tiene mejores sensaciones y está más suelto. Sería una muy buena incorporación poder contar con él para lo que queda", afirmó.

Finalmente, Simeone evitó polemizar por sus horarios ya que después de jugar este jueves lo hará a las 16.15 horas ante el Valencia el domingo. "Hablar de un tema en el que no podemos hacer nada y no hay ningún tipo de solución, no sirve de nada", sentenció.