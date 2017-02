Simeone: "No tengo una información oficial de lo que ha pasado con Lucas Hernández"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, evitó referirse a lo sucedido con Lucas Hernández, detenido esta madrugada por presuntos malos tratos a su novia, por no tener "ninguna información oficial de lo que ha pasado".

"En realidad, no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y obviamente al no tenerla, me parecería apresurado dar una opinión", intentó zanjar Simeone, que no se salió de su discurso pese a la insistencia. "No tengo información oficial para poder comentarles algo a ustedes de lo que en realidad quisieran escuchar", sentenció.

El preparador argentino reconoció que habían "leído y escuchado las informaciones no oficiales" que habían salido sobre el tema. "Mucho más de esto no podemos comentar", reiteró el 'Cholo'.

Lucas Hernández, que presuntamente golpeó a su pareja, fue detenido a las 2.30 horas por la Policía Local de Las Rozas (Madrid) y fue enviado a la Comandancia de la Guardia Civil de esta localidad, a la espera de pasar a disposición judicial este mismo viernes en el juzgado de Majadahonda.