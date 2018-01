Simeone: "Me quedo con todo lo bueno que hizo Costa"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó el buen rendimiento de Diego Costa después de "seis meses sin jugar", logrando un gol que ayudó a la victoria rojiblanca (2-0) frente al Getafe en la decimoctava jornada de LaLiga Santander y que empañó con una expulsión por celebrar el tanto con la grada.

"El contacto siempre existe. El árbitro lo reflejó de la mejor manera. Me quedo con todo lo bueno que hizo Costa. Después de seis meses sin jugar, llegó y marcó. Nos dio verticalidad y fortaleza defensiva. Transmite miedo y eso nos gusta", respondió en rueda de prensa tras el partido.

El técnico colchonero no quiso juzgar la actuación del árbitro, que se saldó con la roja al delantero hispano-brasileño y que mostró siete amarillas en una primera mitad intensa, asegurando que la segunda amarilla es "justa" si aplicó el reglamento. "Eso están ustedes para juzgarlo. La regla es así y es justa la amarilla. Nada más que comentar", dijo.

"No era fácil el partido. Dos equipos intensos y con fricción, el campo mojado... El árbitro ha tratado de hacerlo de la mejora manera. Nosotros estamos para colaborar y hay veces que las cosas se ven muy claras", matizó después sobre las cinco amonestaciones que recibieron los rojiblancos en la primera parte.

"El Atlético siempre me gusta. Estoy enamorado del trabajo y el esfuerzo de todos los futbolistas. Está claro que nosotros hemos trabajado mucho para formar un grupo competitivo. Eso me entusiasma y me ilusiona", añadió.