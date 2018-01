Simeone: "Según ustedes estamos muy mal y según yo estamos bien"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que su equipo está "bien" a pesar de empatar en casa contra el Girona y alargar una racha de malos resultados que les ha complicado su presencia en la próxima ronda de Copa del Rey y que les aleja de luchar por el título liguero.

"Para mí estuvimos muy bien. Tuvimos controlado a un rival peligroso. Jugamos controlando la mayor parte del partido. El gol les dio la posibilidad de empatar, A mí me gustó cómo jugó el equipo y me quedo con sensaciones positivas. En una jugada rara, aparece el gol del empate de ellos", añadió sobre el encuentro.

El argentino se mostró contrariado con la prensa y realizó declaraciones cortas y faltas de unas explicaciones que afirmó no iban a "alcanzar". Además, el colchonero respondió que su equipo acabó jugando en "campo rival" y que tuvieron "ocasiones" para vencer.

"Cualquier explicación no va a alcanzar. Del 72 al 90 hemos jugado en campo rival. Yo no veo esa crítica. No se ganó y obviamente el Atlético necesita ganar", contestó.