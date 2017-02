Sito Alonso: "Habíamos aprendido que el Madrid es capaz de responder"

El entrenador de Baskonia, Sito Alonso, reconoció la "desolación" aunque no "tristeza" de su equipo este sábado en la derrota en la prórroga ante el Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey que se disputa precisamente en Vitoria, donde supieron reaccionar hasta dejar escapar el triunfo contra un Madrid que ya avisó de su capacidad de crecer ante la adversidad.

"Si algo habíamos aprendido es que el Real Madrid tenía perdida la eliminatoria de cuartos y que fueron capaces de responder para ganar. Cuando íbamos 7 arriba hemos intercambiado canastas que nos han costado el partido. No hemos tenido la fortuna de entrar al bonus, pero la desolación hay que tenerla, pero es diferente a la tristeza, que se tiene cuando no se compite. Muchos jugadores, pese a su falta de experiencia, han jugado como si esto no fuera así", indicó.

El técnico del equipo anfitrión lamentó la derrota después de manejar una buena renta en los últimos minutos ante un Madrid que ya sobrevivió ante MoraBanc Andorra, forzando también la prórroga para avanzar a 'semis'. "Es difícil hablar, pero hay cosas importantes que merece la pena decir. Primero estoy muy orgulloso de mi equipo. Hemos hecho 12 minutos buenos, pero los 8 antes del descanso nos hemos parado y hemos permitido que tomaran distancia", afirmó.

"Y lo que ha pasado en los dos primeros del segundo cuarto ha sido lo peor. Parecía un equipo vencido, pero ha dado un paso adelante y ha empezado a jugar excelente, ha atacado, ha creído y ha sabido defender. Es bueno reconocer este esfuerzo y han estado a punto de estar en la final", añadió.

El entrenador de Baskonia lamentó los nervios finales e incluso "miedo". "En otra situación con menos nervios o más experiencia hubiéramos estado en la final. Analizando el global de la competición puedo decir que estoy orgulloso del equipo al que entreno y a la afición de Baskonia", afirmó.

"Esto es un proceso de aprendizaje importante. Hay jugadores como Ilimane y Johannes que sin experiencia han ayudado a remontar. Al final ha parecido que tuviéramos miedo, pero no se pueden enjuiciar los nervios, hay que aprender para que no vuelva a pasar. En muchos finales sí hemos sido resolutivos", finalizó.