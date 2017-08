'Supermán' López: "Conocía un poco el final, estaba calmado"

El ciclista colombiano Miguel Ángel López (Astana) confesó que conocía "un poco el final" de etapa este miércoles en la Vuelta a España, por lo cual "estaba calmado" y le ayudó a lograr su primera victoria parcial en una 'grande' en el exigente final de Calar Alto.

"Conocía un poco el final, así que estaba calmado y he preferido esperar para atacar a falta de un kilómetro, que era muy duro. Esperemos continuar con esta progresión que llevo. El año pasado, desafortunadamente, una caída no me permitió continuar en La Vuelta, pero este año he ido con mucha calma y mucha tranquilidad", finalizó.