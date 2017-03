Tayfun: "Lo que hizo Oblak no lo he visto antes"

El entrenador del Bayer Leverkusen, Tayfun Korkut, quiso "felicitar al Atlético de Madrid "por el pase a cuartos de final de Liga de Campeones tras el empate (0-0) en el encuentro de vuelta en el que los rojiblancos hicieron efectivo el resultado positivo en Alemania, y reconoció que lo que hizo el guardameta esloveno Jan Oblak y el resto de la defensa rival, no lo había "visto antes".

"Lo primero que quiero es felicitar al Atlético de Madrid y a su portero Oblak, que ha disputado un grandísimo partido y ha el sido responsable de evitar grandes oportunidades que tuvimos", señaló en rueda de prensa tras el partido.

"No lo he visto antes, no, pero no solo él ha defendido, había más jugadores que se tiraban a tapar los huecos. No hemos encontrado el agujero para meterla. Se ha visto cómo defiende ese equipo su portería. Oblak lo ha parado pero todos estaban intentando poner cualquier parte de su cuerpo. Son cosas de fútbol", agregó.

El técnico turco, que vivió su primer partido de 'Champions' tras la destitución del anterior entrenador, Roger Schmidt, reconoció que el problema recaló en no entrar "en la dinámica", lo que provocó no poder recuperarse de la "desventaja" que tenía su equipo tras el enfrentamiento de ida, aunque los suyos hicieron "buenas acciones en ataque".

"El problema es que no entramos en la dinámica y no recuperamos la desventaja en el marcador. Tengo que hacer un cumplido al equipo ya que han hecho un buen encuentro, han tenido buen control y han hecho buenas acciones en ataque", indicó.

"Al principio hemos tenido dos ocasiones y en la segunda mitad cuatro, donde hemos dado un paso más y hemos asumido más riesgos. El equipo ha ido en una buena dirección, igual que paso en liga, donde ha cambiado la trayectoria anterior", añadió.

Korkun quiso dejar claro que "el pasado es el pasado" y él ha llegado al club germano "para el futuro" y para instaurar en el equipo "una nueva forma de jugar" que le permita, al mismo tiempo, conseguir cierta "estabilidad" después de bastante tiempo encajando "muchos goles".

"El pasado es el pasado, yo estoy para el futuro y tampoco quiero hablar de lo que fue. Lo importante para nosotros es plantear una nueva forma de jugar para el equipo y darle estabilidad. Antes de nuestra llegada recibió muchos goles y nuestro trabajo es en los próximos días y semanas", manifestó.

A pesar de disfrutar de un mayor dominio en la primera parte donde sacaron "buenas oportunidades" cuando el Atlético parecía querer dormir el choque, el gol no llegó pero si se consiguió "mucho" de lo que el preparador había planteado.

"Sacamos buenas oportunidades en la primera parte. Hemos logrado mucho de lo que nos propusimos; elaboramos varias ocasiones de gol y no nos sabe bien no haberlas aprovechado pero hemos dado esos pasos que necesitábamos. No hemos dado la vuelta al marcador pero mañana seguiremos trabajando", declaró.

Sus jugadores demostraron repartirse el trabajo de forma homogénea en un partido exigente con mucho "desgaste" y "velocidad", y en la segunda mitad disfrutaron de "6 o 7 ocasiones claras", que marcan lo positivo de su actuación en el Vicente Calderón.

"Los jugadores que estuvieron demostraron un juego homogéneo y nuestro portero nos ayudó mucho. Habrá que ver como encajamos este partido porque ha habido desgaste y ha sido un partido de velocidad. Eso es lo que veremos en los próximos días para saber cómo llegamos al fin de semana", explicó.

"También hemos visto que tenemos calidad para hacer daño. No es normal que un equipo venga aquí y tenga tantas ocasiones. Hemos tenido 6 o 7 ocasiones claras y con esas sensaciones nos vamos, no con el resultado", apuntó.

En este sentido, el preparador nacido en Stuttgart quiso comparar a los suyos con el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, donde la "solidaridad" prima sobre la individualidad de los jugadores con el fin de hacerlo bien en cualquier "situación" en la que se encuentren.

"Hemos visto la solidaridad sobre todo, durante los 90 minutos, no hemos estado nunca rotos, siempre juntos, y es una cosa que vemos en cada partido del Atlético. Hemos planteado un estilo diferente, de tocar la pelota más, pero la solidaridad es más importante que cualquier jugador solo, y si estamos bien en grupo, saldremos de la situación en la que estemos", subrayó.