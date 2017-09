Tebas: "Neymar está meando desde el trampolín de la piscina"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha cuestionado la política de fichajes del París Saint-Germain tras las incorporaciones de Neymar Junior y Kilyan Mbappé asegurando que se están "riendo del sistema" y, en concreto el exjugador del Barça, está "meando desde el trampolín de la piscina".

En este sentido, Tebas dijo que -además- exite un "riesgo increíble" del dinero que procede de "estos países". "No es que no me guste PSG. Si Neymar se marchara al Manchester United no sería importante llevar esto a los tribunales. El Manchester United no tiene dopaje financiero y tiene la capacidad de pagar", indicó.