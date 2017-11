Tebas: "Rubiales no tiene el apoyo de LaLiga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que Luis Rubiales "no tiene el apoyo" de la institución que preside tras haber presentado este jueves la moción de censura contra Ángel María Villar, suspendido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado mes de julio por su implicación en el 'caso Soule'.

"Una cosa es presentar la moción de censura y otra tener los votos y las mayorías que se requieran", dijo Tebas tras participar en un acto en Eibar. "No tiene el apoyo de LaLiga y tampoco el de muchos clubes. No es el candidato ideal, pero no lo tenemos que decidir nosotros. Si no le apoyamos será por algo", añadió.