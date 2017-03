Tebas: "Seguiré trabajando para que se instaure el videoarbitraje en LaLiga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, restó importancia a la polémica por el arbitraje de Mateu Lahoz en el Real Madrid-Betis de LaLiga Santander de este domingo en el Santiago Bernabéu, y reiteró que seguirá trabajando para que en la competición española se instaure como en otros países el videoarbitraje.

"Ahora se habla más porque le dais más 'bola'. Desde LaLiga siempre queremos el videoarbitraje, hemos hecho una propuesta para que se aplique el videoarbritraje como en otros países y seguiremos trabajando para que se instaure en la Liga española", dijo tras participar en la presentación

del Índice de Transparencia de los Clubs de Fútbol (INFUT) 2016 elaborado por Transparencia Internacional (TI) España.

Para Javier Tebas LaLiga Santander "está más viva que nunca" después de los resultados de este fin de semana, tanto en los puestos de la cabeza como en la pugna para evitar los de descenso a LaLiga 1/2/3, aunque confesó que le parece "mal" que se de tanto protagonismo a los errores de los árbitros.

"Creo que se está exagerando muchísimo lo que está pasando con el colectivo arbitral. Los árbitros hacen siempre lo que pueden, y cuando se instaure el videoarbitraje se hablará menos de ellos y más de si acierta un jugador o un entrenador con los cambios", comentó el presidente de la patronal de clubes.

Por otro lado, lamentó que no se valore la remontada del FC Barcelona en la Liga de Campeones contra el París Saint Germain. "Ese partido iba a ganarlo el FC Barcelona si o si, por la voluntad, las ganas y la fuerza que puso. Me quedo con lo que dijo el presidente del PSG de que el árbitro no influyó en el resultado final. No hay que quitar mérito al Barça. Fue histórico y le felicité por las redes sociales", indicó.

Asimismo, invitó al central del conjunto blaugrana Gerard Piqué a "que siga jugando como juega" sin entrar a valorar sus comentarios en Twitter. "No tengo que darle ningún consejo. Que siga dando muchos años de gloria al fútbol español y que se piense volver a la selección, que es donde tiene que estar", manifestó Tebas, que ironizó sobre el poder de las redes sociales. "Hace tiempo que digo que no tengo 'seguidores', tengo perseguidores. Con eso doy mi opinión", apuntó.