Tebas: "Voy al psicólogo por el tema de la RFEF, me descentra"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ironizó sobre todo lo que está sucediendo en la RFEF y que le está haciendo ir "al psicólogo", dejando claro que "la única solución" es convocar nuevas elecciones la Asamblea General y criticando que Luis Rubiales, presidente de la AFE, parece "el inspector Gadget y va consiguiendo avales a escondidas", mientras que avisó que las ligas están "en peligro" por las acciones de UEFA y FIFA y que el PSG y el Manchester City "están haciendo trampas financieras".

Además, ironizó sobre Luis Rubiales, presidente de la AFE. "El único que se ha postulado (para ser presidente) parece el inspector Gadget", apuntó. "Hay que ser serios, nos estamos jugando miles de millones, muchísimos puestos de trabajo y la RFEF no puede funcionar así. Cuando digo que voy al psicólogo lo digo de verdad porque este tema me descentra", sentenció.

Posteriormente, ante los medios, se volvió a referir a Rubiales al ser cuestionado sobre si habrá moción censura. "Preguntádselo a quien va por ahí consiguiendo firmas. Hace falta un poco más de transparencia", declaró. "Lo llevo diciendo desde que se rumorea que lo va a ser (candidato): no le considero adecuado para resolver los problemas importantes del fútbol español. Ahora tenemos que apoyar a Juan Luis Larrea en este periodo complicado y aunque estuviese 'veintitantos' años con Villar es el que debe conducir esta transición", agregó.

"No me planteo unas elecciones en la RFEF hasta el 2020. No hay que correr, hay que reconducir esta situación dificilísima para el CSD, la RFEF y para nosotros, debe haber las condiciones adecuadas", sentenció al respecto.