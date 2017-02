Tebas: "Si Zozulya se sintió amenazado para volver a Sevilla y iniciaremos una querella general por coacciones"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió que si el ucraniano Roman Zozulya se sintió "amenazado" para volver a Sevilla y no "ejercer" su derecho fundamental al trabajo, iniciarán una "querella general por coacciones" contra todas aquellas personas que ejercieran dicha "presión".

"Si ha habido una actuación clara y el presidente del Rayo y el jugador se han sentido amenazados para tomar la decisión de volver a Sevilla y no ejercer su derecho fundamental al trabajo iniciaremos una querella general por coacciones contra todas aquellas personas que hayan ejercido la presión que al parecer hemos podido ver y comprobar. Es inadmisible que en 2017 tengamos este problema es España", indicó Tebas este jueves en el acto de patrocinio de 'LaLiga4Sports' al patinador Javier Fernández y la jugadora de bádminton Carolina Marín.

Para el dirigente, el jugador "no tiene limitados" sus derechos fundamentales porque "solo" lo puede hacer un juez en España. "No se les pueden quitar los derechos a las personas nacionales ni extranjeras y si veo esa sensación y tengo la certeza, incluso el indicio, de que ha habido coacciones para estar en la situación que está y que el jugador haya decidido abandonar su puesto de trabajo, no va a dudar ni 24 horas en acudir a un tribunal a poner una querella general contra aquellos que lo han hecho", explicó.

Tebas no quiso "entrar" en la "valoración" de qué personas están capacitadas o no para etiquetar la ideología de cualquier ciudadano. "Eso está dentro de la libertad de las personas y mientras una persona, por medio de un juez, no haya sido sometido a restricciones en su ámbito de sus derechos fundamentales, debemos todos de abstenernos y demostrar que la tolerancia de un país y de una afición se demuestra siendo tolerante, cumpliendo las leyes y respetando los derechos", matizó.

Por otro lado, también recordó que "todas" las semanas denuncian "agresiones e insultos" a Antiviolencia. "Hasta hora solo se ha reunido dos veces, y todas las semanas queremos que se reúna porque estamos preocupados por todo lo que está ocurriendo, sobre todo en el fútbol aficionado", indicó.

"Certificamos en qué categorías, lo que está pasando, lo que hay y declaraciones que nos llegan o que podemos rastrear por las redes sociales que suelen ser una fuente de información, siempre contrastándola después. Tenemos muchísima sensibilidad con ese tema, aunque no sea deporte profesional. La violencia nos afecta a todos y lo que ha pasado con Zozulya es un hecho de que la violencia sigue estando por desgracia en algunos clubes o algunas aficiones de forma minoritaria", remarcó.

En el acto también estuvo presente el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, que reiteró que el deporte fundamentalmente es "tolerancia y respeto" y llamó a la "concordia". "El deporte debe seguir los cauces estrictos y hay que apoyar las iniciativas que desde LaLiga se pueden hacer para luchar contra todo tipo de violencia e intolerancia como es el racismo, xenofobia, etc.", comentó.