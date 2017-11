Tebas: "La independencia de Cataluña es historia, pero en LaLiga la hubiéramos sufrido menos de lo que decían"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha congratulado de que "por suerte parece que la independencia de Cataluña es historia" tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno y ha reconocido que era "un problema" que la competición española hubiera "sufrido" por la presencia de hasta cuatro clubes (Barcelona, Espanyol, Girona y Nástic), pero "menos de lo que muchos decían".

Tebas apuntó que en "estas semanas" no se ha visto "ni una estelada en el Camp Nou". "Sí la 'senyeras', una bandera que quiero. No pidamos ser un héroe donde no se puede ser un héroe. He estado estos días en Cataluña y por primera vez veo banderas españolas en los balcones, me había tirado cinco años sin ver ninguna. A lo mejor si hubiera pasado hace tres años, el Barcelona hubiera tenido otra postura", subrayó.