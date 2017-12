Tebas: "La nueva FIFA no está en esa línea que dice Villar"

EUROPA PRESS

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que la "nueva FIFA" no está "en la línea" de las palabras del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, que ha afirmado que la posibilidad de que España no acuda al Mundial de Rusia por injerencias del Gobierno en el organismo es "seria", y le ha acusado de querer "llamar al primo de Zumosol" para tratar de meter "miedo".

"La FIFA no está en esa línea que dice Villar. No he visto la carta; esta es la estrategia por la que ha existido una gran corrupción en la FIFA en etapas anteriores. España es un estado de derecho y lo que está haciendo es cumplir la legislación de los estatutos. Aquí cuando se cumple la ley y no le gusta a uno intenta llamar al primo de Zumosol", señaló antes de acudir a la ceremonia de entrega de los Premios Marca en Barcelona.

En este sentido, afirmó que Villar ya no tiene sentido en la "nueva FIFA". "Villar representa la vieja FIFA, lo que ha sido en estos 30 años, que es la amenaza para implantar el miedo. La FIFA no lo va a hacer; la nueva FIFA no está en ese camino. Hay que apoyar al Gobierno, porque España es un estado de derecho y las decisiones que han tomado el Gobierno y el Secretario de Estado han sido con la ley española", declaró.

Además, expuso que el presidente suspendido, que este lunes ofreció una conferencia de prensa en Madrid, "compara los estatutos de la FIFA y la UEFA, que son asociaciones privadas, con la legislación de un Estado". "Villar siempre ha querido poner una frontera en Las Rozas y pedir pasaporte a aquellos que estamos en contra para entrar", subrayó.

"Villar dimite de la UEFA y de la FIFA no por voluntad propia, porque le dicen 'no vamos a representar a la FIFA caduca, es el único que queda aquí'. Se tiene que marchar porque le obligan a marcharse", prosiguió sobre el hecho de que haya dimitido de sus cargos en los dos organismos pero no de la presidencia de la RFEF.

Por otra parte, recordó que las elecciones a la RFEF no se han repetido en otra ocasión "por el voto de calidad de un miembro del TAD, el señor Andreu". "Miren el señor Andreu con quién ha colaborado dando cursos de derecho deportivo", dijo, antes de rechazar la idea de que el presidente en funciones de la RFEF haya planeado con antelación mantenerse en el cargo. "No creo que Juan Luis Larrea esté detrás de toda esta situación, sino que ha aprovechado una ola que ha venido y ha empezado a soltar mandobles por todos lados", expuso.

"LA DECISIÓN DEL PASILLO ES COSA DEL BARÇA"

En otro orden de cosas, el máximo mandatario de LaLiga apuntó a que hacer el pasillo en el Clásico al Real Madrid por la consecución del Mundial de Clubes es decisión única y exclusivamente del FC Barcelona. "Desconozco si hay protocolos, si hay que hacer pasillos, dar aplausos o soltar globos. La decisión es del Barça y es cosa de ellos. Le podrá gustar o no al club y a la gente, pero yo no le doy ninguna importancia", manifestó.

Además, valoró el nuevo 'gol fantasma' de los de Ernesto Valverde ante el Deportivo. "Todos los goles que se han metido esta temporada así, con el VAR se hubiesen solucionado. Estamos trabajando para tener VAR y espero que el año que viene solucionemos todo esto", expresó.

Por último, mostró su deseo para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. "Que gane la Constitución es lo que deseo. Y si ganan los independentistas, que cumplan la ley, que para eso está", concluyó.