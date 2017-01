Tebas: "La gente está más susceptible con los árbitros por la presión de la clasificación"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cree que "la gente está más susceptible con los árbitros por la presión de la clasificación" y que Osasuna "ha hecho lo que otros muchos" al criticar el arbitraje sufrido el domingo en la derrota ante el Sevilla, mientras que señaló que Sergio Ramos se equivocó al criticar la actitud de José Castro, presidente sevillista, con los violentos.

"Este año es igual que siempre, la gente está más susceptible por la presión de la clasificación, pero estas críticas no dañan la imagen de LaLiga. Me preocupa que haya en exceso y se debe corregir. Osasuna ha hecho lo que otros muchos, pero no hay que sacar las cosas de quicio y hacer un incendio de donde no lo hay", subrayó Tebas tras acudir a la entrega de los Premios Nacionales del Deporte.

En este sentido, también cree que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, "está equivocado" en pensar que José Castro se pone del lado de los violentos. "Está el matiz de que algunos exigimos más determinación en algunas cuestiones, pero eso no quiere decir que Pepe Castro esté a favor de los violentos, solo que su estrategia es diferente a la mía o la que piensa Sergio Ramos", opinó.

Sin salir del tema de la violencia, recordó que no se va en "contra de un club o de aficionados" sino que el objetivo es "limpiar el fútbol de violentos", subrayando, en el caso de los 'Riazor Blues', que Antiviolencia toma sus decisiones porque le considera "un grupo violento". Además, apuntó que cuando un sector es "reincidente" habrá que proceder al cierre de esa grada porque "para eso se reformó la norma".

Por otro lado, reiteró que "nunca" ha estado "alejado" del FC Barcelona, aunque haya habido "temas de discrepancia". "Subjetiva y psicológicamente el Barça es uno más de LaLiga y nunca ha estado alejado. Es sano que haya discrepancias, pero no nos aleja de lo que es cada club. Dialogamos que es lo que hay que hacer", confesó.

"En agosto ya dije que el Sevilla o el Villarreal iban a estar arriba. Se demuestra que los equipos trabajan y el Sevilla ha tenido un máximo rendimiento deportivo en los últimos años y ha ganado tres Europa League seguidos. La Liga española es muy dura y la segunda vuelta nos va a deparar mucho. Veo al Sevilla candidato", remarcó sobre las opciones sevillistas tras la conclusión de la primera vuelta.

Además, en el 'eterno' caso de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sólo desea que "se cumpla el Estado de Derecho". "Hay una Orden Ministerial que deben cumplir todas las federaciones y seguro que el secretario de Estado va a cumplir el Estado de Derecho", advirtió, asegurando que el nuevo reglamento electoral enviado por la RFEF "parece que tiene una carencia importante".

Tebas afirmó que durante el día no había hablado con los Reyes de nada relativo al fútbol ni LaLiga Santander y celebró que el proyecto 'LaLiga4Sports' fuese galardonado con la 'Copa Stadium' por su especial contribución durante el año a tareas de promoción y fomento del deporte.

"Es un día para que el fútbol sepa que debe seguir en esta línea porque da más responsabilidad para que todo el deporte sienta el apoyo del fútbol. Es un premio para la labor de LaLiga y sus clubes porque los 42 votaron a favor de este proyecto. Es un reconocimiento a lo que es el fútbol español profesional, que ha demostrado ser solidario, estar con todo el deporte y que debe devolver a la sociedad lo que le ha dado", sentenció.