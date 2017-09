Ter Stegen: "Queremos ganar y no mirar hacia atrás"

El portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen aseguró que no buscan "revancha" ni quieren "mirar atrás" contra la Juventus, su verdugo el año pasado en la Liga de Campeones y su primer rival este martes en la fase de grupos del torneo, al que recibirán después de haber empezado "bastante bien" LaLiga Santander.

"No buscamos revancha, el año pasado es pasado y tenemos que concentrarnos en esta temporada. Siempre queremos enseñar lo que podemos hacer y tenemos una idea de cómo vamos a jugar. Queremos ganar y no mirar hacia atrás", aseveró Ter Stegen en rueda de prensa.

El germano indicó que "hasta ahora" han estado "más o menos bien" en los tres partidos de LaLiga Santander. "Queremos luchar por todos los títulos y tenemos una buena oportunidad para empezar a hacerlo", apuntó. "Hemos empezado bastante bien. No hemos encajado en tres partidos, hemos marcado nueve goles y hemos ganado todo. Tenemos buenas sensaciones para la 'Champions'. No será tan fácil ante la Juventus, pero lo intentaremos todo para ganar", añadió.

"Siempre tenemos ilusión para mejorar, no solamente en la Champions sino también con los objetivos de la Liga y la Copa. Intentaremos luchar por todos los títulos y concentrarnos en estos días tan importantes con muchos partidos seguidos", subrayó Ter Stegen preguntado sobre si había más ganas por haber sido eliminados dos años seguidos en los cuartos de final del torneo.

El portero azulgrana cree que se presenta "un año muy interesante no sólo por la selección y el club" y que él intentará hacer todo "para ayudar más al equipo", mientras que eludió opinar en profundidad sobre los gritos en contra del presidente Josep Maria Bartomeu del pasado sábado pese a la clara victoria en el derbi. "Este es un club democrático y los socios pueden expresarse y cada uno tiene su opinión. Yo estoy concentrado en el fútbol y no en temas políticos. Para todo el mundo es mejor si me concentro en el fútbol", zanjó.