Torres: "¿Diego Costa? Mis rivales nunca han sido mis compañeros"

El jugador del Atlético de Madrid Fernando Torres se mostró "muy contento" por el gol marcado ante el Deportivo Alavés, que supuso la victoria este sábado (1-0), y aseguró que sus rivales nunca estuvieron dentro de la plantilla al ser preguntado por la competencia que tendrá con Diego Costa.

"Desde que he llegado a este club nadie me ha regalado nada, las cosas siempre han sido complciadas por los momentos que travesaba el club o por los pocos minutos que tengo, pero no estoy pensando en eso. Mi idea es jugar aquí muchos años, todos los que me quedan al máximo nivel. A día de hoy no ha habido ni un momento en el que yo sintiera que no podía jugar en este equipo", añadió.