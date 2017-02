Traoré: "La solución del Sporting no voy a ser solo yo, lo vamos a sacar adelante todos"

El nuevo jugador del Sporting de Gijón, Lacina Traoré, dijo este miércoles en su presentación que es "consciente de la situación" que atraviesa el equipo rojiblanco actualmente, decimoctavo en LaLiga y a cinco puntos de la salvación, pero confía en poder sacarla adelante, y apuntó que solo él no es "la solución", sino que lo van a conseguir "todos juntos".

"Soy consciente de la situación que tiene el equipo y estoy confiado en poder resolver la situación, aunque es complicado. Yo no voy a ser la solución, todos juntos los vamos a conseguir", dijo el jugador marfileño en la sala de prensa de Mareo.

El delantero, cedido por el AS Mónaco, se siente totalmente integrado en el equipo de Gijón tras completar por la mañana, antes de la presentación, su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. "Me siento ya uno más. El vestuario me ha acogido muy bien", afirmó.

También se mostró "contento" por la oportunidad de jugar en LaLiga española, en la que recala tras haber jugado las últimas temporadas en el Everton FC inglés, en el AS Monaco, y en el CSKA de Moscú, equipo del cual proviene. "Pienso que es un gran club y una buena oportunidad, porque LaLiga española se adapta a mis características", dijo.

Sobre su estatura afirmó que también destacaba en la Premier League en ese aspecto. "Ya en Inglaterra fui el más alto", dijo el de Abiyán, que mide 2,03 metros. El jugador no quiere que ese detalle sea el protagonista de su paso por el Sporting, ya que cree que tiene más que eso que ofrecer al conjunto asturiano. El marfileño ha confesado que no le importa actuar como único delantero o como segundo punta, y ha apuntado que esa decisión tendrá que tomarla el entrenador.