Trigueros: "El objetivo es mantener la quinta plaza"

El jugador del Villarreal CF Manu Trigueros afirmó este martes que el objetivo del equipo es "mantener la quinta plaza" en LaLiga Santander, ya que los puestos de Liga de Campeones se les han "escapado un poco" después de la derrota en Las Palmas en la última jornada, pero apuntó que pueden "pegar un apretón y alcanzar a quien se despiste" para asaltar la máxima competición europea en los diez partidos que quedan antes de que termine el campeonato.

"Yo creo que llegamos al parón en una situación muy buena. Es cierto que los puestos de 'Champions' se nos han escapado un poquito después de la derrota en Las Palmas. Yo creo que nos dolió bastante esa derrota por cómo jugó el equipo y por lo que luchó, pero también somos conscientes de que podemos pegar un apretón e intentar alcanzar a quien se despiste", apuntó en sala de prensa este martes, en la semana del parón de Liga en el que se jugarán partidos internacionales.

"El objetivo ahora mismo es mantener esa quinta plaza, pero si seguimos trabajando bien y se nos presenta una oportunidad de coger a Atlético o Sevilla vamos a intentar alcanzarlos e intentar meter un poco de presión", dijo. "El Athletic siempre está ahí metiendo presión y la Real Sociedad está muy fuerte. Vamos a pelearnos con esos equipos y a ver qué pasa al final", añadió.

Trigueros dijo también que los partidos posteriores a los encuentros internacionales van a ser fundamentales, y entre ellos está una cita con el equipo rojiblanco en el Vicente Calderón, clave para determinar el cuarto puesto. "Si queremos conseguir la cuarta plaza tenemos que ganar en el Calderón. Las últimas visitas que hemos hecho han sido buenas. Además, he visto los partidos que tenemos en casa y no se nos debe escapar ningún punto aquí. Los puntos de casa van a ser muy importantes", manifestó.

Además, el centrocampista apuntó que, a pesar de la derrota, en Las Palmas "no se notaba" que estaban con uno menos cuando tenían el balón debido al buen estado de forma del equipo. "La eliminación de Europa League hace que tengamos menos carga y entrenamientos más completos. En Las Palmas tuve la sensación de que cuando teníamos el balón no se notaba que estábamos con uno menos. Incluso se notaba que podíamos hacerles daño y que podía llegar el empate. Nos quedamos jodidos por perder, pero las sensaciones fueron buenas", dijo.

Si lo consiguen este curso, el 'Submarino Amarillo' habrá logrado acabar en puestos europeos en 9 de los 17 años que lleva en 1ª División. "Es un dato muy importante que refleja lo que hace este equipo año tras año. El equipo rinde, compite y al final siempre estamos en esos puestos de arriba. En estos cuatro años que llevo en Primera yo no recuerdo bajar del sexto o séptimo puesto, y eso es difícil conseguirlo", afirmó.

"LOS COMPAÑEROS Y AMIGOS TE METEN EN LA CABEZA LA SELECCIÓN"

El jugador de Talavera de la Reina no quiso confesar si tenía o no esperanzas de ir convocado con la 'Roja', ahora que sabe que no entró en la última lista de Lopetegui. "Me quiero mantener un poco al margen de esos temas. Los compañeros y amigos, con comentarios, más o menos te lo meten en la cabeza, pero al final tú tienes los pies en el suelo y sabes que es muy difícil que te llamen. Sé que va a ser difícil ir en el futuro aunque siga así", apuntó.

Personalmente se siente "muy feliz y con confianza" porque Escribá le ha dado "mucha continuidad" este año. "Este año he tenido mucha importancia en el equipo y el míster me ha dado mucha continuidad en el juego. He sido muy regular y he hecho partidos a un nivel alto . Siento mucho apoyo de la afición y del míster, así que me siento muy feliz y con confianza", confesó.

Finalmente, Trigueros comentó que cree que aún debe mejorar "en defensa" y en la "efectividad" de cara a portería. "Debo mejorar en muchas cosas. En defender mejor, yo creo, aunque recupero bastantes balones habitualmente. Con Bruno al lado hemos sido una pareja de mediocentros que hemos sido mejores cada año. Además, yo siempre he querido llegar al área, así que me gustaría mejorar un poco más la efectividad", concluyó.