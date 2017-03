Tuchel: "Estamos listos para clasificarnos"

El entrenador del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, reconoció este martes que sus jugadores están "listos" para clasificarse para la siguiente ronda de la Liga de Campeones y son conscientes de que pueden hacer "muchos goles" en el encuentro de vuelta de los octavos de final ante el Benfica, pese a que el conjunto alemán contará con la "baja sensible" de Marco Reus.

"Estamos listos para clasificarnos. Creemos que podemos hacerlo por lo que de momento todo está bien. Confiamos en el equipo y sabemos que podemos hacer muchos goles", afirmó en sala de prensa el técnico germano, cuyo equipo tendrá que darle la vuelta este miércoles al 1-0 cosechado en el partido de ida en Da Luz.

Sin embargo, el míster del Dortmund no podrá contar para ello con el centrocampista alemán Marco Reus, al sufrir un desgarro muscular en el muslo en el último choque de Bundesliga frente al Bayer Leverkusen (6-2), que le tendrá alejado de los terrenos de juego hasta principios de abril. "No os puedo decir cómo vamos a reemplazar a Marco Reus mañana", explicó.

"Por un lado no quiero, pero por otro aún no sé que jugador vamos a alinear ahí. Pero no hay duda de que es una baja sensible, estaba en un gran estado de forma", apuntó Tuchel.

Por su parte, el centrocampista Gonzalo Castro, que acompañó al técnico en la rueda de prensa, pronosticó un choque "peligroso" por el desfavorable resultado que arrastran del envite en Lisboa. "Estamos 1-0 abajo, por supuesto es peligroso, pero dado el número de ocasiones que creamos podemos confiar. Sin embargo, sabemos lo bueno que es el Benfica por lo que podrán marcar algún gol", señaló el futbolista alemán de origen español.

En el encuentro de ida el club del Ruhr gozó de las mejores ocasiones, pero el ariete gabonés Pierre-Emerick Aubameyang no estuvo acertado e incluso desperdició un penalti. "Pudimos ver en el partido de ida que fuimos el mejor equipo, por lo que eso nos hace favoritos para mañana. Pero debemos estar atentos para no conceder goles en casa, o las cosas se pondrán muy complicadas", comentó el centrocampista del Dortmund.