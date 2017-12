Ubarretxena: "Cuando llegue la eliminatoria seremos competitivos"

El vicepresidente de la Real Sociedad, Mikel Ubarretxena, ha destacado que el Salzburgo es "un equipo complicado, uno de los importantes de Austria" y ha asegurado que, aunque el equipo donostiarra no atraviesa "una dinámica adecuada" ahora mismo, sí que será "competitivo" cuando llegue la eliminatoria en febrero.

"El Salzburgo es un equipo complicado, uno de los importantes de Austria. Ha ganado siete de las últimas doce ligas de su país. No va a ser fácil. Juega a fútbol presionando arriba mucho, lo conocemos más o menos, y va a depender de cómo estemos en febrero, de si estamos bien, porque va a ser una eliminatoria muy competida", analizó Ubarretxena en declaraciones a 'beIN Sports' recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, el directivo no ocultó que la Real Sociedad no se encuentra en "una dinámica adecuada". "No es la que queremos, pero tenemos tiempo, quedan dos meses y estoy seguro de que en ese momento el equipo será competitivo y podremos optar a eliminar al Salzburgo", confió.