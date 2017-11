Unzué: "No creo que Berizzo tenga una ventaja grande por conocernos"

EUROPA PRESS

El entrenador del RC Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha negado que el técnico del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, tenga una "ventaja grande" en el partido que les enfrenta este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán por el hecho de haber dirigido a los celestes las tres últimas temporadas, y ha augurado un duelo igualado entre ambos.

"Sorprender no es fácil con tanto análisis, a ningún entrenador. Más allá de que conozcas detalles, puedo saber como estaba un jugador del Barcelona hace unos meses pero no sé cómo está hoy, la realidad es el presente. No creo que en ese sentido (por conocerles) tenga una ventaja grande", señaló en rueda de prensa.

Sí aseguró que les espera una reñida batalla. "Nos vamos a enfrentar dos grandes equipos. Conocéis a los equipos de Berizzo, que son agresivos. Están en ese proceso de cambio, voy viendo en el Sevilla una evolución en su comportamiento y más parecido a lo que he visto de equipos de Berizzo", señaló.

Por otro lado, tuvo que hacer frente a varias preguntas sobre la posible salida de Maxi Gómez en el mercado de invierno. "La conversación está sobre la mesa, no es nada que tengamos que esconder. Es jugador mientras el club no me diga otra cosa de la plantilla y tanto lo que me ha mostrado haciendo y diciéndome está en relación a lo que ha hecho estos meses", señaló.

"Es una decisión de club. No he tenido ni me han pedido la opinión, es una clara situación y responsabilidad de club. Si se da esa circunstancia ya buscaremos soluciones. Evidentemente estoy contento con su rendimiento, si llegan esas ofertas no es porque no lo esté haciendo bien", aseveró al respecto.

También quitó hierro a las quejas de John Guidetti desde Suecia. "Vengo de un club y de años de experiencia donde suele ser muy típico que cuando los jugadores salen a sus países hacen declaraciones y están los idiomas... Tengo muy claro que lo que me interesa de John es lo que hace y no lo que dice. Está con buena actitud y buen rendimiento, es la realidad y lo que me interesa", apuntó.

"Los mercados de invierno están preparados para que haya salidas y también entradas. A veces puede resultar para un entrenador un beneficio o una preocupación, por quedarte sin un jugador interesante. Pero tengo confianza en el club", relativizó el técnico. "No me vais a oír quejarme de que me faltan jugadores, no gasto energía en cosas que no puedo cambiar. Vamos a competir con lo que tenemos contra un potencial muy grande como el del Sevilla", apostilló al respecto.