Unzué: "Guidetti quiere salir y el acuerdo no está lejano"

El entrenador del RC Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha confirmado este miércoles que el delantero John Guidetti podría dejar el equipo en este mercado de invierno por voluntad propia aunque, para producirse su salida, tendría que contar con el refuerzo de un atacante.

"La sensación y la realidad es que John quiere salir. Habíamos hablado de su futuro e intenciones y el club me ha hecho saber que la posibilidad de un acuerdo no está lejano y es indicado que esté fuera", aseguró en rueda de prensa.

El sueco ya no ha entrado en la convocatoria para el partido de Copa del Rey frente al FC Barcelona de este jueves en Balaídos, pues el técnico considera que no está centrado al cien por cien sino pensando en su salida.

"No somos demasiados, por mí me hubiese quedado con lo que tenía pero hay que atender a razones personales y hay dos partes, la del jugador y la del club, y hay que llegar a acuerdo. John quiere salir, es su decisión, pero al club le he dicho que si se marcha un jugador tiene que venir alguien a sustituirle. La idea es traer a otro delantero", apuntó.