Unzué: "En el Real Madrid siempre hay obligación de ganar"

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, no ha querido dar por muerto al Real Madrid en la Liga Santander, afirmando que en el club blanco hay siempre "obligación de ganar" y que siempre darán "el máximo" y competirán de cara al duelo de este domingo en Balaídos (20:45, Movistar Partidazo).

"Al final, las películas que nos podemos ir haciendo antes de los partidos son múltiples. Creo que a los equipos normalmente, si están en dinámicas positivas, siempre es más difícil ganarles. En este caso, el Real Madrid no ha tenido tan buenos resultados, quizá más desde el inicio de la temporada, pero, en definitiva, es el Real Madrid. En ese tipo de equipos hay siempre obligación de ganar y estoy seguro de que van a competir y dar el máximo", afirmó Unzué en rueda de prensa.

El equipo blanco llega a Vigo con numerosas bajas, que incluyen a Karim Benzema, y a Sergio Ramos, que no ha podido llegar a tiempo al partido que su equipo disputará frente al Celta. Sobre si la baja de Ramos influirá en el rendimiento de su equipo, Unzué ha afirmado que tienen "banquillo suficiente" como para cubrirle.

"Con las plantillas que tienen (este tipo de equipos) no me parece que se vaya a notar demasiado. Evidentemente Ramos es un jugador totalmente contrastado y siempre es difícil de sustituir, pero creo que tiene el banquillo suficiente para que su baja no se note", declaró el técnico olívico.