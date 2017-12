Unzué: "Va a ser una bonita batalla frente al Villarreal"

El entrenador del RC Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, definió el partido de la decimosexta jornada de LaLiga Santander ante el Villarreal (16.15 horas) como "una bonita batalla", un encuentro en el que han estado "centrados toda la semana", a pesar de las importantes bajas por sanción de Iago Aspas y Hugo Mallo.

"No podemos quedarnos solo en los dos últimos partidos. Está claro que llama más la atención ser competitivos contra el Barcelona y el Valencia, pero si algo ha demostrado el equipo es competitividad desde el primer partido. Todas las derrotas han sido por la mínima. Eso te dice algo. No somos un equipo que se entrega. Si algo tiene el equipo es que compite contra todo el mundo", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

De cara al mercado de invierno, Unzué no descartó movimientos. "Yo estoy encantado con los jugadores que tengo. Me gustaría quedarme con todos, pero soy consciente de que puede haber salidas. Es un club que no solo mira el día a día. Es normal que busquen en el mercado por si hay salidas. Siempre estamos abiertos a que lleguen jugadores que suban el nivel. La competencia es buena para todos"

Por último, el técnico del conjunto gallego no quiso entrar en la valoración de la posible expulsión de España del Mundial del próximo verano. "No estoy muy informado. No leo mucha prensa deportiva. Algo he oído, pero no tengo información suficiente para dar una opinión", concluyó.