Unzué: "El del Valencia es un partido de un nivel de exigencia como el del Barcelona o más"

El entrenador del RC Celta, Juan Carlos Unzué, ha asegurado que el duelo de este sábado ante el Valencia en Mestalla (20.45 horas) será tan exigente "o más" que el partido ante el FC Barcelona, y ha afirmado que los equipos de Marcelino García Toral "siempre son difíciles de doblegar", ya que presentan un grupo "muy bien trabajado" y "con la solidaridad de los once jugadores a la hora de defender".

"Mañana es un partido diferente, de un nivel de exigencia como el del otro día o más. Es un equipo muy bien trabajado, muy bien organizado, muy reconocible de Marcelino. Sabemos que los equipos de Marcelino siempre son difíciles de doblegar. Pero tengo confianza en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas tanto sin balón como con él, y no tengo ninguna duda de que le vamos a competir el partido, y la intención es ganar", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico celeste explicó que el cuadro 'che' se siente tranquilo con o sin balón, y que eso le vuelve muy peligroso. "El Valencia no es que nos vaya a regalar la pelota, pero quizás es un equipo que da la sensación de que, aunque este año un poquito menos, es un equipo que se siente bien sin ella, o al menos no se sienten incómodos. Es un equipo muy bien trabajado, con la solidaridad de los once jugadores a la hora de defender, y con una gran transición defensa-ataque", subrayó.

"Seguro que en el partido vamos a tener momentos en los que podamos tener el balón sin tanta presión como la que tuvimos en Barcelona, pero creo que también ellos nos puedan apretar más arriba. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que somos capaces de defender con presiones altas y ser efectivos, de defender todos juntos en nuestro propio campo y ser efectivos, e incluso después de tener que defender en repliegue tener posibilidades de hacer daño desde la transición. Eso me da mucha confianza como entrenador", continuó.

Además, el preparador navarro no cree que el conjunto de Marcelino vaya a "perder potencial" sin jugadores como Ezequiel Garay o Gonçalo Guedes, y advirtió del peligro a balón parado. "Debemos intentar evitar faltas, córners, porque ellos tienen una gran fortaleza en ese aspecto del juego", manifestó.

Este aspecto, precisamente, puede ser una de las "similitudes" que encuentra entre valencianistas y Atlético de Madrid. "Puede haber ciertas similitudes en cuanto a que son los dos equipos muy solidarios, a los que no les incomoda estar sin el balón durante minutos. Pero creo que cuando veo los equipos de Marcelino hay ciertos automatismos más claros, y eso hace que los equipos sean reconocibles. Los procesos se han ido acelerando", expuso.

"EL CELTA YA IMPONE E INCOMODA A LOS RIVALES"

Por otra parte, Unzué habló del empate de la jornada pasada en el Camp Nou (2-2). "Habría que preguntarle a Valverde si le hemos sorprendido o no. Lo que trato es de poner a los jugadores que nos hacen más fuertes para ese partido. El partido de Barcelona tenía unas exigencias tácticas específicas, entendí que esos once y los cambios eran los idóneos para ello. Se consiguió un resultado interesante", señaló.

"El Celta estos últimos años ya impone o incomoda a los rivales, se ha ganado ese derecho este grupo. Estoy seguro de que los rivales, cuando llega nuestro partido, tampoco se sienten cómodos. Estamos en una Liga muy competida, con mucha igualdad, en la que a un partido le puedes ganar a cualquiera y te puede ganar cualquiera. Ahí están los resultados", prosiguió.

Además, no se mostró preocupado por la baja por sanción de Jozabed, ya que "el que salga en su sitio seguro que lo va a hacer muy bien", antes de hablar de la progresión de Emre Nor. "Es cierto que su llegada no ha tenido el cien por cien de perfección. Llegó más tarde; cuando iba cogiendo el ritmo y el físico, tuvo la oportunidad de jugar y tuvo el problema con el tobillo. Ha tenido la desgracia de que el nivel de la gente en su puesto está siendo muy alto. Los entrenamientos son los partidos de la gente que no juega el domingo, y yo estoy atento a todo lo que sucede cada día. Estoy contento con lo que está haciendo Emre", afirmó.

Por último, sobre la baja de Sergi Gómez para las próximas dos o tres semanas tras producirse una luxación escapulohumeral en su hombro derecho, que le obligará a pasar por quirófano a final de temporada, Unzué aseguró que no afectará para el mercado de invierno. "Ese problema, y así me lo ha hecho saber Sergi, hace cinco años que lo tiene. Es un hándicap y te puede ocurrir como el otro día en el minuto 1. No va a ser un detalle que vaya a cambiar nuestra opinión", finalizó.